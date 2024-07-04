Чувствуете упадок сил? Сонливость? Тянетесь за конфетой или пьете кофе? Попробуйте вместо сладкого или кофеина воспользоваться советами специалистов WebMD, пишет УНН.

1. Завтракайте. Люди, которые завтракают каждое утро, сообщают о меньшей усталости и стрессе, чем те, кто его пропускает. Продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как овсянка, насыщают лучше и дольше, чем сладкие булочки.

2. Выполните позу собаки мордой вниз. Некоторые исследования показали, что йога, может быть отличным средством для борьбы с усталостью.

3. Напойте свою любимую мелодию или песню. Пение дает вам своего рода эмоциональный кайф, в то же время снижая уровень гормонов стресса в вашем организме.

4. Выпейте воды. Обезвоживание может вызвать у вас чувство истощения и усталости. Вам не обязательно следовать правилу "восемь стаканов в день", но вам нужно пить достаточно воды, чтобы поддерживать водный баланс организма. Введите в свою ежедневную рутину стакан воды каждые несколько часов.

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5. Ешьте орехи. Съешьте горсть миндаля или арахиса, которые богаты магнием и фолатом (фолиевой кислотой). Эти питательные вещества необходимы для энергии и производства клеток. Недостаток этих питательных веществ в вашем организме может вызвать у вас чувство усталости.

6. Возьмите палочку корицы. Некоторые люди говорят, что даже простое дуновение этой душистой специи может снять усталость и сделать их более внимательными.

Вместо корицы можно попробовать использовать мяту.

7. Двигайтесь. Упражнения — это естественный источник энергии, потому что всякий раз, когда вы их делаете, кровь, богатая кислородом, приливает к вашему сердцу, мышцам и мозгу. Регулярное включение тренировки в свой день — даже если вы можете выделить всего 10 минут за раз — поможет вам поддерживать свой уровень энергии на пике. Двигайтесь при каждой возможности, даже если это просто ходьба по кругу во время разговора по телефону.

8. Впустите солнечный свет. Исследования показывают, что всего несколько минут прогулки на улице в теплый ясный день могут улучшить настроение, память и способность усваивать новую информацию. Если вы совсем не можете выйти, по крайней мере откройте шторы.

9. Перекусите. Вашему мозгу нужно топливо, чтобы функционировать наилучшим образом. Когда уровень сахара в крови падает, вы можете ощутить уменьшение концентрации, сонливость, усталость, даже головокружение. Так что, если днем вас внезапно начинает клонить в сон – попробуйте съесть что-нибудь. Лучше всего подойдут закуски, сочетающие белок с медленно перевариваемыми углеводами — например, ломтики банана с арахисовым маслом или мюсли со свежими ягодами.

10. Общайтесь с жизнерадостными друзьями. Эмоции на удивление заразительны. Люди, которые постоянно в негативе и подавлены, могут высасывать из вас энергию, в то время как те, кто всегда на подъеме и взволнован, могут добавить вам энергии.

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