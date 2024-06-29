Солнечным ожогам может подвергнуться любая часть тела - даже мочки ушей, губы и кожа головы. В министерстве здравоохранения дали советы, что делать, если ожога тела избежать не удалось, пишет УНН.



Детали

"Лето - пора наибольшей активности солнца. Поэтому даже если вы проводите жаркий сезон в городе, не забывайте защищать кожу от негативного воздействия солнечных лучей.

Это важно, ведь они могут привести к долговременным негативным последствиям: преждевременному старению и повышению риска рака кожи. Не забывайте также, что ожогам может подвергнуться любая часть тела - даже мочки ушей, губы и кожа головы", - сообщают в Минздраве.

В министерстве дали советы, что делать, если ожога избежать не удалось:

первоочередно - спрячьтесь в тень или помещение, чтобы предотвратить дальнейшее воздействие солнца;

периодически принимайте прохладный душ или ванну - это поможет охладить кожу. Не используйте мыло, оно способствует еще большей сухости кожи. Прикладывайте к пораженным участкам прохладные влажные полотенца на 10-15 минут несколько раз в день;

не используйте жирные кремы и лосьоны, а также средства на основе спирта;увлажняйте кожу кремами, которые содержат алоэ вера, чтобы успокоить кожу;если место ожога болит - примите ибупрофен или парацетамол;

пейте больше воды; если на коже появились волдыри, дайте им зажить. Не сдирайте их, чтобы избежать инфекции. Если волдырь лопнул, обработайте его антисептиком и наложите стерильную повязку;избегайте тесной одежды, которая может тереться о пораженную кожу.

Если же у вас появились волдыри на лице, руках или половых органах, если место ожога сильно отекло, у вас есть головная боль, тошнота, головокружение или признаки инфекции (гной, сильная боль, покраснение вокруг волдырей) - немедленно обратитесь к врачу, - отметили в Минздраве.

Напомним

После наступления тепла, люди больше проводят времени на улице, а затем повышается риск заражения столбняком. В министерстве здравоохранения напомнили об этом опасном заболевании и рассказали, как защититься от него.