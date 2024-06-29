Министерство здравоохранения предоставило советы, что делать, если солнечного ожога не удалось избежать.
Солнечным ожогам может подвергнуться любая часть тела - даже мочки ушей, губы и кожа головы. В министерстве здравоохранения дали советы, что делать, если ожога тела избежать не удалось, пишет УНН.
Детали
"Лето - пора наибольшей активности солнца. Поэтому даже если вы проводите жаркий сезон в городе, не забывайте защищать кожу от негативного воздействия солнечных лучей.
Это важно, ведь они могут привести к долговременным негативным последствиям: преждевременному старению и повышению риска рака кожи. Не забывайте также, что ожогам может подвергнуться любая часть тела - даже мочки ушей, губы и кожа головы", - сообщают в Минздраве.
В министерстве дали советы, что делать, если ожога избежать не удалось:
Если же у вас появились волдыри на лице, руках или половых органах, если место ожога сильно отекло, у вас есть головная боль, тошнота, головокружение или признаки инфекции (гной, сильная боль, покраснение вокруг волдырей) - немедленно обратитесь к врачу,
Напомним
После наступления тепла, люди больше проводят времени на улице, а затем повышается риск заражения столбняком. В министерстве здравоохранения напомнили об этом опасном заболевании и рассказали, как защититься от него.