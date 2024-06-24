Влітку підвищується ризик зараження правцем: в МОЗ розповіли, як уберегтися

Після настання тепла, люди більше проводять часу на вулиці, а відтак підвищується ризик зараження правцем. В міністерстві охорони здоров'я нагадали про це небезпечне захворювання та розповіли, як захиститися від нього, повідомляє УНН.

Деталі

Як вказали в МОЗ, правець спричиняють бактерії Clostridium tetani, які живуть у ґрунті та кишковому тракті тварин. Вони можуть потрапити через бруд у рану або поріз, внаслідок укусів тварин чи травмування гострими предметами, уламками деревини.

Симптоми правця зазвичай з'являються протягом 3-21 днів після інфікування, але можуть проявитися як раніше, так і пізніше цього періоду.

Основні симптоми включають:

Порушення сну, дратівливість;

Лихоманка та надмірне потовиділення;



Лихоманка та надмірне потовиділення;



Підвищення м‘язового тонусу;



Біль в голові і м’язах;



Спазми та ригідність м’язів: починаються з м'язів обличчя і шиї, а потім поширюється на інші частини тіла;



Труднощі з ковтанням: спазми можуть вразити м'язи горла, що ускладнює ковтання;



Підвищена чутливість до подразників: світло, звук;



Тривалі м’язові спазми при яких тіло людини вигинається дугою.



За даними ВООЗ, щороку у світі від правця помирає близько 30 000 новонароджених та 15 000 дорослих. Як розповіли в МОЗ, показник смертності досі високий у країнах з недостатнім охопленням щепленнями.

Завдяки масовій імунізації з використанням вакцини проти правця рівень захворюваності з 1988 року знизився на 97%.

В Україні вакцинація від правця входить до календаря профілактичних щеплень, її роблять коштом держави. Дитина отримує шість щеплень: у два, чотири та шість місяців, півтора року, шість і 16 років. Потім вакцинуватися треба кожні десять років: у 26, 36, 46 і далі.

Якщо ви запідозрили у себе чи когось із близьких симптоми, схожі на правець, в МОЗ зкликають негайно звернутися до лікаря. Проте, до отримання медичної допомоги можна вжити таких заходів:

Очищення рани: Ретельно промийте рану чистою водою з милом. Видаліть будь-які сторонні предмети з рани, якщо це можливо.

Антисептики: Застосуйте антисептичний засіб на рану для знищення бактерій.



Пов'язка: Накладіть стерильну пов'язку, щоб захистити рану від подальшого забруднення.

Спокій та комфорт: Забезпечте постраждалого спокоєм і комфортом, уникайте різких рухів, які можуть викликати спазми.



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