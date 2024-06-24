Влітку підвищується ризик зараження правцем: в МОЗ розповіли, як уберегтися
Київ • УНН
З настанням спеки ризик зараження правцем зростає через збільшення часу, проведеного на вулиці. Міністерство охорони здоров'я нагадало про це небезпечне захворювання, і порадило вжити заходів захисту, такі як вакцинація, промивання ран і негайне звернення до лікаря при підозрі на симптоми.
Після настання тепла, люди більше проводять часу на вулиці, а відтак підвищується ризик зараження правцем. В міністерстві охорони здоров'я нагадали про це небезпечне захворювання та розповіли, як захиститися від нього, повідомляє УНН.
Деталі
Як вказали в МОЗ, правець спричиняють бактерії Clostridium tetani, які живуть у ґрунті та кишковому тракті тварин. Вони можуть потрапити через бруд у рану або поріз, внаслідок укусів тварин чи травмування гострими предметами, уламками деревини.
Симптоми правця зазвичай з'являються протягом 3-21 днів після інфікування, але можуть проявитися як раніше, так і пізніше цього періоду.
Основні симптоми включають:
- Порушення сну, дратівливість;
- Лихоманка та надмірне потовиділення;
- Лихоманка та надмірне потовиділення;
- Підвищення м‘язового тонусу;
- Біль в голові і м’язах;
- Спазми та ригідність м’язів: починаються з м'язів обличчя і шиї, а потім поширюється на інші частини тіла;
- Труднощі з ковтанням: спазми можуть вразити м'язи горла, що ускладнює ковтання;
- Підвищена чутливість до подразників: світло, звук;
- Тривалі м’язові спазми при яких тіло людини вигинається дугою.
За даними ВООЗ, щороку у світі від правця помирає близько 30 000 новонароджених та 15 000 дорослих. Як розповіли в МОЗ, показник смертності досі високий у країнах з недостатнім охопленням щепленнями.
Завдяки масовій імунізації з використанням вакцини проти правця рівень захворюваності з 1988 року знизився на 97%.
В Україні вакцинація від правця входить до календаря профілактичних щеплень, її роблять коштом держави. Дитина отримує шість щеплень: у два, чотири та шість місяців, півтора року, шість і 16 років. Потім вакцинуватися треба кожні десять років: у 26, 36, 46 і далі.
Якщо ви запідозрили у себе чи когось із близьких симптоми, схожі на правець, в МОЗ зкликають негайно звернутися до лікаря. Проте, до отримання медичної допомоги можна вжити таких заходів:
- Очищення рани: Ретельно промийте рану чистою водою з милом. Видаліть будь-які сторонні предмети з рани, якщо це можливо.
- Антисептики: Застосуйте антисептичний засіб на рану для знищення бактерій.
- Пов'язка: Накладіть стерильну пов'язку, щоб захистити рану від подальшого забруднення.
- Спокій та комфорт: Забезпечте постраждалого спокоєм і комфортом, уникайте різких рухів, які можуть викликати спазми.
В МОЗ розповіли, які симптоми ротавірусної інфекції, як їй запобігти та як лікувати 19.06.24, 16:57 • 13703 перегляди