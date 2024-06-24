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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Влітку підвищується ризик зараження правцем: в МОЗ розповіли, як уберегтися

Київ • УНН

 • 12665 перегляди

З настанням спеки ризик зараження правцем зростає через збільшення часу, проведеного на вулиці. Міністерство охорони здоров'я нагадало про це небезпечне захворювання, і порадило вжити заходів захисту, такі як вакцинація, промивання ран і негайне звернення до лікаря при підозрі на симптоми.

Влітку підвищується ризик зараження правцем: в МОЗ розповіли, як уберегтися

Після настання тепла, люди більше проводять часу на вулиці, а відтак підвищується ризик зараження правцем. В міністерстві охорони здоров'я нагадали про це небезпечне захворювання та розповіли, як захиститися від нього, повідомляє УНН

Деталі 

Як вказали в МОЗ, правець спричиняють бактерії Clostridium tetani, які живуть у ґрунті та кишковому тракті тварин. Вони можуть потрапити через бруд у рану або поріз, внаслідок укусів тварин чи травмування гострими предметами, уламками деревини.

Симптоми правця зазвичай з'являються протягом 3-21 днів після інфікування, але можуть проявитися як раніше, так і пізніше цього періоду.

Основні симптоми включають:

  •  Порушення сну, дратівливість;
  •  Лихоманка та надмірне потовиділення;
  •  Лихоманка та надмірне потовиділення;
  •  Підвищення м‘язового тонусу;
  •  Біль в голові і м’язах; 
  • Спазми та ригідність м’язів: починаються з м'язів обличчя і шиї, а потім поширюється на інші частини тіла; 
  • Труднощі з ковтанням: спазми можуть вразити м'язи горла, що ускладнює ковтання; 
  •  Підвищена чутливість до подразників: світло, звук;
  •  Тривалі м’язові спазми при яких тіло людини вигинається дугою.

За даними ВООЗ, щороку у світі від правця помирає близько 30 000 новонароджених та 15 000 дорослих.  Як розповіли в МОЗ, показник смертності досі високий у країнах з недостатнім охопленням щепленнями.

Завдяки  масовій імунізації з використанням вакцини проти правця рівень захворюваності з 1988 року знизився на 97%.

В Україні вакцинація від правця входить до календаря профілактичних щеплень, її роблять коштом держави. Дитина отримує шість щеплень: у два, чотири та шість місяців, півтора року, шість і 16 років. Потім вакцинуватися треба кожні десять років: у 26, 36, 46 і далі.

Якщо ви запідозрили у себе чи когось із близьких симптоми, схожі на правець, в МОЗ зкликають  негайно звернутися до лікаря. Проте, до отримання медичної допомоги можна вжити таких заходів:

  •  Очищення рани: Ретельно промийте рану чистою водою з милом. Видаліть будь-які сторонні предмети з рани, якщо це можливо.
  •  Антисептики: Застосуйте антисептичний засіб на рану для знищення бактерій.
  •  Пов'язка: Накладіть стерильну пов'язку, щоб захистити рану від подальшого забруднення. 
  • Спокій та комфорт: Забезпечте постраждалого спокоєм і комфортом, уникайте різких рухів, які можуть викликати спазми.

В МОЗ розповіли, які симптоми ротавірусної інфекції, як їй запобігти та як лікувати 19.06.24, 16:57 • 13703 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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