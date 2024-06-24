После наступления тепла, люди больше проводят времени на улице, а значит повышается риск заражения столбняком. В Министерстве здравоохранения напомнили об этом опасном заболевании и рассказали, как защититься от него, сообщает УНН.

Детали

Как указали в Минздраве, столбняк вызывают бактерии Clostridium tetani, которые живут в почве и кишечном тракте животных. Они могут попасть через грязь в рану или порез, вследствие укусов животных или травмирования острыми предметами, обломками древесины.

Симптомы столбняка обычно появляются в течение 3-21 дней после заражения, но могут проявиться как раньше, так и позже этого периода.

Основные симптомы включают:

нарушения сна, раздражительность;

лихорадка и чрезмерное потоотделение;



лихорадка и чрезмерное потоотделение;



повышение мышечного тонуса;



боль в голове и мышцах;



Спазмы и ригидность мышц: начинаются с мышц лица и шеи, а затем распространяется на другие части тела;



Трудности с глотанием: спазмы могут поражать мышцы горла, что затрудняет глотание;



повышенная чувствительность к раздражителям: свет, звук;



длительные мышечные спазмы при которых тело человека изгибается дугой.



По данным ВОЗ, ежегодно в мире от столбняка умирает около 30 000 новорожденных и 15 000 взрослых. Как рассказали в Минздраве, показатель смертности до сих пор высок в странах с недостаточным охватом прививками.

Из-за массовой иммунизации с использованием вакцины против столбняка заболеваемость снизилась на 97% с 1988 года.

В Украине вакцинация от столбняка входит в календарь профилактических прививок, ее делают за счет государства. Ребенок получает шесть прививок: в два, четыре и шесть месяцев, полтора года, шесть и 16 лет. Затем вакцинироваться надо каждые десять лет: в 26, 36, 46 и далее.

Если вы заподозрили у себя или кого-то из близких симптомы, похожие на столбняк, в Минздраве созывают немедленно обратиться к врачу. Тем не менее, до получения медицинской помощи можно принять следующие меры:

Очистка раны: тщательно промойте рану чистой водой с мылом. Если возможно, удалите все посторонние предметы из раны.

Антисептики: нанесите антисептическое средство на рану, чтобы убить бактерии.



Повязка: наложите стерильную повязку, чтобы защитить рану от дальнейшего загрязнения.

Спокойствие и комфорт: обеспечьте пострадавшего спокойствием и комфортом, избегайте резких движений, которые могут вызвать спазмы.



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