Киев • УНН
С наступлением жары риск заражения столбняком возрастает из-за увеличения времени, проведенного на улице. Министерство Здравоохранения напомнило об этом опасном заболевании, и посоветовало принять меры защиты, такие как вакцинация, промывание ран и немедленное обращение к врачу при подозрении на симптомы.
После наступления тепла, люди больше проводят времени на улице, а значит повышается риск заражения столбняком. В Министерстве здравоохранения напомнили об этом опасном заболевании и рассказали, как защититься от него, сообщает УНН.
Детали
Как указали в Минздраве, столбняк вызывают бактерии Clostridium tetani, которые живут в почве и кишечном тракте животных. Они могут попасть через грязь в рану или порез, вследствие укусов животных или травмирования острыми предметами, обломками древесины.
Симптомы столбняка обычно появляются в течение 3-21 дней после заражения, но могут проявиться как раньше, так и позже этого периода.
Основные симптомы включают:
По данным ВОЗ, ежегодно в мире от столбняка умирает около 30 000 новорожденных и 15 000 взрослых. Как рассказали в Минздраве, показатель смертности до сих пор высок в странах с недостаточным охватом прививками.
Из-за массовой иммунизации с использованием вакцины против столбняка заболеваемость снизилась на 97% с 1988 года.
В Украине вакцинация от столбняка входит в календарь профилактических прививок, ее делают за счет государства. Ребенок получает шесть прививок: в два, четыре и шесть месяцев, полтора года, шесть и 16 лет. Затем вакцинироваться надо каждые десять лет: в 26, 36, 46 и далее.
Если вы заподозрили у себя или кого-то из близких симптомы, похожие на столбняк, в Минздраве созывают немедленно обратиться к врачу. Тем не менее, до получения медицинской помощи можно принять следующие меры:
В Минздраве рассказали, какие симптомы ротавирусной инфекции, как ее предотвратить и как лечить19 июня 2024, 13:57 • 12969 просмотров