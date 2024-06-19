В Министерстве здравоохранения рассказали, какие симптомы имеет ротавирусная инфекция, как предотвратить ее и как лечить ротавирусную инфекцию, передает УНН.

Детали

Самая распространенная в мире "кишечная" инфекция, которую можно легко предотвратить. До того, как наука изобрела вакцину, большинство детей в возрасте до 5 лет были инфицированы ротавирусом хотя бы один раз - говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что подхватить инфекцию довольно легко: недостаточно тщательно вымыть руки, искупаться в загрязненном водоеме или контактировать с больным.

Также инфекцию можно подхватить и при контакте с загрязненными поверхностями и предметами: игрушками, полом, мебелью, одеждой, во время еды и тому подобное.

Ротавирус может оставаться на поверхностях в течение недель и даже месяцев - отмечают в Минздраве.

Первыми признаками ротавируса являются резкое поднятие температуры и рвота, позже появляется длительная диарея.

У здорового взрослого человека ротавирусная инфекция может иметь лишь легкие проявления и симптомы или не иметь их вообще. Однако для младенцев и детей раннего возраста это заболевание является опасным из-за риска быстрого обезвоживания. Преимущественно, инкубационный период при инфицировании длится 2 дня. Рвота и диарея могут длиться от трех до восьми дней - добавляют в Минздраве.

В министерстве отмечают, что специфического лечения ротавирусной инфекции нет - только симптоматическое лечение. Врачи назначают пациенту полиферментные препараты, адсорбирующие и вяжущие средства, жаропонижающие препараты, а также важно водно-солевой баланс организма: много пить.

При тяжелом течении заболевания предусмотрено внутривенное введение жидкости. Проводится дезинтоксикационная терапия. Антибиотики при ротавирусной инфекции не назначаются - добавляют в Минздраве.

Напомним

В Киеве обнаружили вспышку заболеваемости острой кишечной инфекцией. Как сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы Киева, заболели дети, которые прибыли в один из столичных отелей.