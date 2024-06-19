В МОЗ розповіли, які симптоми ротавірусної інфекції, як їй запобігти та як лікувати
Київ • УНН
У міністерстві наголошують, що специфічного лікування ротавірусної інфекції немає - лише симптоматичне лікування.
В Міністерстві охорони здоров’я розповіли, які симптоми має ротавірусна інфекція, як запобігти їй та як лікувати ротавірусну інфекцію, передає УНН.
Деталі
Найпоширеніша у світі "кишкова" інфекція, якій можна легко запобігти. До того, як наука винайшла вакцину, більшість дітей віком до 5 років була інфікована ротавірусом хоча б один раз
В МОЗ наголошують, що підхопити інфекцію доволі легко: не достатньо ретельно вимити руки, покупатися у забрудненій водоймі чи контактувати з хворим.
Також інфекцію можна підхопити і під час контакту із забрудненими поверхнями і предметами: іграшками, підлогою, меблями, одягом, під час їжі тощо.
Ротавірус може залишатися на поверхнях протягом тижнів та навіть місяців
Першими ознаками ротавірусу є різке підняття температури і блювота, пізніше з’являється тривала діарея.
У здорової дорослої людини ротавірусна інфекція може мати лише легкі прояви та симптоми або не мати їх взагалі. Проте для немовлят і дітей раннього віку це захворювання є небезпечним через ризик швидкого зневоднення. Зазвичай, інкубаційний період при інфікуванні триває 2 дні. Блювота та діарея можуть тривати від трьох до восьми днів
У міністерстві наголошують, що специфічного лікування ротавірусної інфекції немає - лише симптоматичне лікування. Лікарі призначають пацієнту поліферментні препарати, адсорбуючі та в'яжучі засоби, жарознижувальні препарати, а також важливо водно-сольовий баланс організму: багато пити.
За тяжкого перебігу захворювання передбачене внутрішньовенне введення рідини. Проводиться дезінтоксикаційна терапія. Антибіотики при ротавірусній інфекції не призначаються
Нагадаємо
У Києві виявили спалах захворюваності на гостру кишкову інфекцію. Як повідомили у ГУ Держпродспоживслужбі Києва, захворіли діти, які прибули до одного із столичних готелів.