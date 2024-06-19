В МОЗ розповіли, які симптоми ротавірусної інфекції, як їй запобігти та як лікувати

В Міністерстві охорони здоров’я розповіли, які симптоми має ротавірусна інфекція, як запобігти їй та як лікувати ротавірусну інфекцію, передає УНН.

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Найпоширеніша у світі "кишкова" інфекція, якій можна легко запобігти. До того, як наука винайшла вакцину, більшість дітей віком до 5 років була інфікована ротавірусом хоча б один раз