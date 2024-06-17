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У Києві стався спалах гострої кишкової інфекції: всі хворі - діти

Київ • УНН

 • 51116 перегляди

Виявлено спалах гострої кишкової інфекції у 14 дітей, які прибули до готелю в Києві, що стало приводом для проведення розслідування та тимчасового призупинення виробництва харчових продуктів на підозрюваному об'єкті.

У Києві стався спалах гострої кишкової інфекції: всі хворі - діти

У Києві виявили спалах захворюваності на гостру кишкову інфекцію. Як повідомили у ГУ Держпродспоживслужбі Києва, захворіли діти, які прибули до одного із столичних готелів, передає УНН.

"... 14 червня надійшов лист-повідомлення Державної установи "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров`я України" про реєстрацію 14 випадків захворюваності на гостру кишкову інфекцію серед дітей, прибулих до одного з готелів міста Києва. Всі хворі діти госпіталізовані", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Як повідомили у Держпродспоживслужбі, розпочато позаплановий захід державного нагляду (контролю) потужності, яка здійснює обіг харчової продукції на суб`єкті господарювання, з яким ймовірно пов'язаний спалах ГКІ. Відібрано зразки сировини для лабораторних досліджень, проб води, змивів із об`єктів навколишнього середовища, бактеріологічного дослідження персоналу на носійство кишкових інфекцій. Під час інспектування на потужності виявлені порушення законодавства про харчові продукти.

Наразі відомо, що вже підготовлені рішення про тимчасове припинення виробництва та/ або обігу харчових продуктів, припис про усунення порушень вимог законодавства про харчові продукти.

"Епідеміологічне розслідування триває. Про результати буде повідомлено додатково", - додали у Держпродспоживслужбі.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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