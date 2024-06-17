В Киеве произошла вспышка острой кишечной инфекции: все заболевшие - дети

В Киеве обнаружили вспышку заболеваемости острой кишечной инфекцией. Как сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы Киева, заболели дети, которые прибыли в один из столичных отелей, передает УНН.

"... 14 июня поступило письмо-сообщение Государственного учреждения "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины" о регистрации 14 случаев заболеваемости острой кишечной инфекцией среди детей, прибывших в один из отелей города Киева. Все больные дети госпитализированы", - говорится в сообщении.

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Как сообщили в Госпродпотребслужбе, начато внеплановое мероприятие государственного надзора (контроля) мощности, которая осуществляет оборот пищевой продукции на субъекте хозяйствования, с которым вероятно связана вспышка ОКИ. Отобраны образцы сырья для лабораторных исследований, проб воды, смывов с объектов окружающей среды, бактериологического исследования персонала на носительство кишечных инфекций. Во время инспектирования на мощности выявлены нарушения законодательства о пищевых продуктах.

Известно, что уже подготовлены решения о временном прекращении производства и/или оборота пищевых продуктов, предписание об устранении нарушений требований законодательства о пищевых продуктах.

"Эпидемиологическое расследование продолжается. О результатах будет сообщено дополнительно", - добавили в Госпродпотребслужбе.