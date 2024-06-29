Що робити при сонячних опіках: у МОЗ дали поради
Київ • УНН
Міністерство охорони здоров'я надало поради, що робити, якщо сонячного опіку не вдалося уникнути.
Сонячних опіків може зазнати будь-яка частина тіла – навіть мочки вух, губи і шкіра голови. В міністерстві охорони здоров'я дали поради, що робити, якщо опіку тіла уникнути не вдалося, пише УНН.
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"Літо – пора найбільшої активності сонця. Тож навіть якщо ви проводите спекотний сезон у місті, не забувайте захищати шкіру від негативного впливу сонячних променів.
Це важливо, адже вони можуть призвести до довготривалих негативних наслідків: передчасного старіння та підвищення ризику раку шкіри. Не забувайте також, що опіків може зазнати будь-яка частина тіла – навіть мочки вух, губи і шкіра голови", - повідомляють в МОЗ.
В міністерстві дали поради, що робити, якщо опіку уникнути не вдалося:
- першочергово - сховайтеся в тінь або приміщення, щоб запобігти подальшому впливу сонця;
- періодично приймайте прохолодний душ або ванну - це допоможе охолодити шкіру. Не використовуйте мило, воно сприяє ще більшій сухості шкіри. Прикладайте до уражених ділянок прохолодні вологі рушники на 10-15 хвилин кілька разів на день;
- не використовуйте жирні креми та лосьйони, а також засоби на основі спирту;зволожуйте шкіру кремами, які містять алое вера, щоб заспокоїти шкіру;якщо місце опіку болить - прийміть ібупрофен або парацетамол;
- пийте більше води;якщо на шкірі зʼявилися пухирі, дайте їм загоїтися. Не здирайте їх, щоб уникнути інфекції. Якщо пухир лопнув, обробіть його антисептиком і накладіть стерильну повʼязку;уникайте тісного одягу, який може тертися об уражену шкіру.
Якщо ж у вас з'явилися пухирі на обличчі, руках чи статевих органах, якщо місце опіку сильно набрякло, ви маєте головний біль, нудоту, запаморочення або ознаки інфекції (гній, сильний біль, почервоніння навколо пухирів) - негайно зверніться до лікаря,
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