Що робити при сонячних опіках: у МОЗ дали поради

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 60594 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 147723 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 142880 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 120410 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 131585 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84453 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92716 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98607 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89623 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 219855 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
1.3м/с
45%
Популярнi новини

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 19045 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 18685 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 41829 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

11:54 • 15255 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

12:43 • 20651 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 142880 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 219855 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 370117 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 305821 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 414179 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 10309 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30507 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27454 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 120410 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 32551 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Що робити при сонячних опіках: у МОЗ дали поради

Київ • УНН

 • 21724 перегляди

Міністерство охорони здоров'я надало поради, що робити, якщо сонячного опіку не вдалося уникнути.

Що робити при сонячних опіках: у МОЗ дали поради

Сонячних опіків може зазнати будь-яка частина тіла – навіть мочки вух, губи і шкіра голови. В міністерстві охорони здоров'я дали поради, що робити, якщо опіку тіла уникнути не вдалося, пише УНН.

Деталі

"Літо – пора найбільшої активності сонця. Тож навіть якщо ви проводите спекотний сезон у місті, не забувайте захищати шкіру від негативного впливу сонячних променів.

Це важливо, адже вони можуть призвести до довготривалих негативних наслідків: передчасного старіння та підвищення ризику раку шкіри. Не забувайте також, що опіків може зазнати будь-яка частина тіла – навіть мочки вух, губи і шкіра голови", - повідомляють в МОЗ.

В міністерстві дали поради, що робити, якщо опіку уникнути не вдалося:

  • першочергово - сховайтеся в тінь або приміщення, щоб запобігти подальшому впливу сонця;
  • періодично приймайте прохолодний душ або ванну - це допоможе охолодити шкіру. Не використовуйте мило, воно сприяє ще більшій сухості шкіри. Прикладайте до уражених ділянок прохолодні вологі рушники на 10-15 хвилин кілька разів на день;
  • не використовуйте жирні креми та лосьйони, а також засоби на основі спирту;зволожуйте шкіру кремами, які містять алое вера, щоб заспокоїти шкіру;якщо місце опіку болить - прийміть ібупрофен або парацетамол;
  • пийте більше води;якщо на шкірі зʼявилися пухирі, дайте їм загоїтися. Не здирайте їх, щоб уникнути інфекції. Якщо пухир лопнув, обробіть його антисептиком і накладіть стерильну повʼязку;уникайте тісного одягу, який може тертися об уражену шкіру.

Якщо ж у вас з'явилися пухирі на обличчі, руках чи статевих органах, якщо місце опіку сильно набрякло, ви маєте головний біль, нудоту, запаморочення або ознаки інфекції (гній, сильний біль, почервоніння навколо пухирів) - негайно зверніться до лікаря,

- наголосили в МОЗ.

Нагадаємо

Після настання тепла, люди більше проводять часу на вулиці, а відтак підвищується ризик зараження правцем. В міністерстві охорони здоров'я нагадали про це небезпечне захворювання та розповіли, як захиститися від нього.

Павло Башинський

Павло Башинський

СуспільствоЗдоров'я
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,224.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,595.67