Що робити при сонячних опіках: у МОЗ дали поради

Сонячних опіків може зазнати будь-яка частина тіла – навіть мочки вух, губи і шкіра голови. В міністерстві охорони здоров'я дали поради, що робити, якщо опіку тіла уникнути не вдалося, пише УНН.



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"Літо – пора найбільшої активності сонця. Тож навіть якщо ви проводите спекотний сезон у місті, не забувайте захищати шкіру від негативного впливу сонячних променів.

Це важливо, адже вони можуть призвести до довготривалих негативних наслідків: передчасного старіння та підвищення ризику раку шкіри. Не забувайте також, що опіків може зазнати будь-яка частина тіла – навіть мочки вух, губи і шкіра голови", - повідомляють в МОЗ.

В міністерстві дали поради, що робити, якщо опіку уникнути не вдалося:

Якщо ж у вас з'явилися пухирі на обличчі, руках чи статевих органах, якщо місце опіку сильно набрякло, ви маєте головний біль, нудоту, запаморочення або ознаки інфекції (гній, сильний біль, почервоніння навколо пухирів) - негайно зверніться до лікаря,