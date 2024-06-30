Киев • УНН
Министерство здравоохранения Украины рекомендует съедать не менее 400 граммов фруктов и овощей в день, из которых овощи - примерно половина. Это снизит риск ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.
Нехватка овощей и фруктов в ежедневном рационе увеличивает риск развития ожирения, сердечно-сосудистых болезней и определенных видов рака. В министерстве здравоохранения Украины рассказали, сколько и как именно необходимо есть овощей и фруктов, чтобы быть здоровым, передает УНН.
Детали
Как указали в Минздраве, лето - сезон садовых и овощей, поэтому важно воспользоваться этой порой, чтобы перейти к более здоровым пищевым привычкам. К тому же они лучше хранятся, чем мясо-молочные продукты, следовательно, точно пригодятся при длительных отключениях света.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2017 году из-за недостаточного потребления овощей и фруктов в мире произошло 3,9 млн смертей. Как рассказали в министерстве здравоохранения, недостаток этих типов продуктов в ежедневном рационе увеличивает риск развития неинфекционных заболеваний (НИЗ): ожирения, сердечно-сосудистых болезней и определенных видов рака.
В Минздраве отметили, что важен также и состав фруктов и овощей - они богаты витаминами и минералами, содержат клетчатку и полезные непищевые вещества, такие как растительные стеролы, флавоноиды и другие антиоксиданты. Следовательно, многие необходимые нашему организму питательные вещества можно получить именно из них.
ВОЗ рекомендует употреблять по крайней мере 400 граммов овощей и фруктов в день, из которых овощи - примерно половина.
Минздрав предоставил некоторые советы по употреблению:
Старайтесь включать в свой рацион разные виды овощей, поскольку каждый вид имеет свой набор полезных веществ. Отдавайте предпочтение локальным продуктам.
Употребление свежих овощей - лучший вариант, но замороженные или консервированные овощи также являются хорошим выбором, если они приготовлены без добавления соли или сахара.
Потребляйте как сырые, так и приготовленные овощи для получения максимального спектра питательных веществ. Экспериментируйте с приправами для интересных вкусов.
Если вам трудно перейти на правильное питание сразу, попробуйте постепенно добавлять овощи и фрукты в каждое блюдо.
Также в министерстве указали, что необходимо постепенно вводить здоровые привычки в свою жизнь (и питание) - это поможет в профилактике многих заболеваний.
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