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Скільки їсти овочів та фруктів, щоб бути здоровим - розповіли у МОЗ

Київ • УНН

 • 15378 перегляди

Міністерство охорони здоров'я України рекомендує з'їдати щонайменше 400 грамів фруктів і овочів на день, з яких овочі – приблизно половина. Це знизить ризик ожиріння, серцево-судинних захворювань і деяких видів раку.

Скільки їсти овочів та фруктів, щоб бути здоровим - розповіли у МОЗ

Брак овочів та фруктів у щоденному раціоні збільшує ризик розвитку ожиріння, серцево-судинних хвороб та певних видів раку. У міністерстві охорони здоров'я України розповіли, скільки та та як саме необхідно їсти овочів та фруктів, щоб бути здоровим, передає УНН

Деталі 

Як вказали в МОЗ, літо – сезон садовини й городини, тож важливо скористатися з цієї пори, щоби перейти до більш здорових харчових звичок. До того ж вони краще зберігаються, ніж м’ясо-молочні продукти, отже, точно стануть у пригоді за тривалих відключень світла.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), у 2017 році через недостатнє споживання овочів і фруктів  у світі сталося 3,9 млн смертей. Як розповіли в міністерстві охорони здоров'я, брак цих типів продуктів у щоденному раціоні збільшує ризик розвитку неінфекційних захворювань (НІЗ): ожиріння, серцево-судинних хвороб та певних видів раку.

В МОЗ наголосили, що важливий також і склад фруктів та овочів – вони багаті на вітаміни й мінерали, містять клітковину та корисні нехарчові речовини, такі як рослинні стероли, флавоноїди та інші антиоксиданти. Отже, багато необхідних нашому організму поживних речовин можна отримати саме з них.

ВООЗ рекомендує вживати принаймні 400 грамів овочів і фруктів на день, з яких овочі – приблизно половина.

МОЗ надало деякі поради щодо вживання:

  •  Вживайте різні овочі й фрукти

Намагайтеся включати у свій раціон різні види овочів, оскільки кожен вид має свій набір корисних речовин. Віддавайте перевагу локальним продуктам.

  •  Не нехтуйте розмаїттям форм

Вживання свіжих овочів – найкращий варіант, але заморожені або консервовані овочі також є хорошим вибором, якщо вони приготовані без додавання солі або цукру.

  • Експериментуйте з рецептами

Споживайте як сирі, так і приготовані овочі для отримання максимального спектра поживних речовин. Експериментуйте з приправами для цікавих смаків.

  •  Додайте овочі й фрукти до кожного приймання їжі

Якщо вам важко перейти на правильне харчування одразу, спробуйте поступово додавати овочі й фрукти до кожної страви.

Також у міністерстві вказали, що необхідно поступово вводити здорові звички у своє життя (і харчування) – це допоможе у профілактиці багатьох захворювань.

Що робити при сонячних опіках: у МОЗ дали поради29.06.24, 18:08 • 21724 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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