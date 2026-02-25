У 2026 році частка нафтогазових доходів у федеральному бюджеті росії становитиме менше 20%. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗР) із посиланням на міністра фінансів рф антона сілуанова, інформує УНН.

Зазначається, що російські та іранські виробники нафти пропонують все більші знижки на свою продукцію покупцям з Китаю. Вони стикаються з труднощами під час її реалізації, і непродані запаси накопичуються на танкерах у відкритому морі.

Також вказується, що понад 700 з 1430 забудовників у росії здавали новобудови із затримкою в 2025 році.

На росії через проблеми із запчастинами, викликаними санкціями, не експлуатуються більше третини далекомагістральних літаків, необхідних для рейсів на Далекий Схід та за кордон