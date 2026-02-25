Частка нафтогазових доходів рф у бюджеті знизиться до менш ніж 20% у 2026 році - СЗР

$43.260.03
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
18:38 • 9090 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
18:05 • 12220 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
17:40 • 12212 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
16:34 • 13046 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
16:25 • 13382 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
25 лютого, 13:55 • 24123 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 17858 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28 • 17281 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
25 лютого, 12:01 • 31812 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Популярнi новини
Під Запоріжжям бійці ГУР знищили штурмові групи та перерізали логістику росіянVideo25 лютого, 11:49 • 4142 перегляди
В Ірані студентські протести охопили понад 10 університетів і ширяться країною25 лютого, 12:05 • 21688 перегляди
Загибель чоловіка у Дніпрі і затримання підозрюваних з ТЦК - озвучені нові деталі15:37 • 4978 перегляди
Орбан оголосив розгортання військових біля електростанцій через зупинку постачання нафти15:51 • 6226 перегляди
Україна вийшла з низки угод СНД, включаючи об'єднану систему ППО18:56 • 6398 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 13:55 • 24119 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
25 лютого, 12:01 • 31808 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
24 лютого, 12:55 • 53351 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
24 лютого, 09:05 • 63023 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 80967 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 22846 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 26485 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 29345 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 32508 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 40715 перегляди
Частка нафтогазових доходів рф у бюджеті знизиться до менш ніж 20% у 2026 році - СЗР

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Служба зовнішньої розвідки України повідомляє, що частка нафтогазових доходів рф у федеральному бюджеті становитиме менше 20% у 2026 році. російські виробники нафти пропонують значні знижки покупцям з Китаю.

Частка нафтогазових доходів рф у бюджеті знизиться до менш ніж 20% у 2026 році - СЗР

У 2026 році частка нафтогазових доходів у федеральному бюджеті росії становитиме менше 20%. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗР) із посиланням на міністра фінансів рф антона сілуанова, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що російські та іранські виробники нафти пропонують все більші знижки на свою продукцію покупцям з Китаю. Вони стикаються з труднощами під час її реалізації, і непродані запаси накопичуються на танкерах у відкритому морі.

Також вказується, що понад 700 з 1430 забудовників у росії здавали новобудови із затримкою в 2025 році.

На росії через проблеми із запчастинами, викликаними санкціями, не експлуатуються більше третини далекомагістральних літаків, необхідних для рейсів на Далекий Схід та за кордон

- констатують у СЗР.

Там також додали, що продаж продуктів швидкого приготування в росії у 2025 році скоротився на 4%. Спад забезпечив ключовий сегмент категорії – швидкорозчинна локшина, попит на яку за рік знизився на 15,9%. Причина – середня вартість упаковки локшини за 2025 рік зросла на 16%.

Нагадаємо

За даними Bloomberg, російська нафта нині продається з найбільшою знижкою на міжнародному ринку за майже три роки через західні санкції.

Банки рф скорочують програми лояльності та виплати кешбеку через кризу в економіці – СЗРУ21.02.26, 01:37 • 6896 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітикаСвіт
Санкції
Державний бюджет
Енергетика
Війна в Україні
Служба зовнішньої розвідки України