Частка нафтогазових доходів рф у бюджеті знизиться до менш ніж 20% у 2026 році - СЗР
Київ • УНН
Служба зовнішньої розвідки України повідомляє, що частка нафтогазових доходів рф у федеральному бюджеті становитиме менше 20% у 2026 році. російські виробники нафти пропонують значні знижки покупцям з Китаю.
Деталі
Зазначається, що російські та іранські виробники нафти пропонують все більші знижки на свою продукцію покупцям з Китаю. Вони стикаються з труднощами під час її реалізації, і непродані запаси накопичуються на танкерах у відкритому морі.
Також вказується, що понад 700 з 1430 забудовників у росії здавали новобудови із затримкою в 2025 році.
На росії через проблеми із запчастинами, викликаними санкціями, не експлуатуються більше третини далекомагістральних літаків, необхідних для рейсів на Далекий Схід та за кордон
Там також додали, що продаж продуктів швидкого приготування в росії у 2025 році скоротився на 4%. Спад забезпечив ключовий сегмент категорії – швидкорозчинна локшина, попит на яку за рік знизився на 15,9%. Причина – середня вартість упаковки локшини за 2025 рік зросла на 16%.
Нагадаємо
За даними Bloomberg, російська нафта нині продається з найбільшою знижкою на міжнародному ринку за майже три роки через західні санкції.
