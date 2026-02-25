росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський

Черговий виток ядерної риторики з боку росії та персонально російського диктатора володимира путіна пов’язаний із її військовими невдачами та спробами політичного тиску напередодні міжнародних переговорів. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре, пише УНН.

Деталі

За словами Глави держави, ядерні погрози з’являються щоразу, коли росія не досягає цілей на полі бою.

"Зазвичай, коли росії не вдається перемагати на полі бою, вони починають шукати ядерну зброю на території України. В Україні немає ядерної зброї, на жаль", – наголосив Зеленський.

Він нагадав, що Україна добровільно відмовилася від ядерного арсеналу, і звинувачення москви є безпідставними.

"Ви знаєте всі обставини, коли в України була ця зброя і коли її не стало. Завдяки чому і завдяки кому це сталося", – зазначив Президент.

На його думку, нинішні заяви кремля є елементом політичного тиску та підготовки до переговорних процесів.

"Я думаю, що це підготовка і до зустрічей тристоронніх, це і такий політичний тиск", – сказав Зеленський.

Президент також звернув увагу, що російська ядерна риторика може бути реакцією на дискусії в Європі щодо безпекових механізмів.

"Може, це така відповідь росії на те, що в Європі думають щодо ядерної парасольки", – додав він.

Водночас Зеленський підкреслив небезпеку таких заяв і закликав ядерні держави реагувати.

"Мені здається, що вони завжди небезпечно граються з цими словами. Дуже хотілося б, щоб на це реагували інші країни, передусім США, і дали їм відповідний меседж", – заявив Президент.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре зі свого боку також наголосив на неприйнятності ядерних погроз.

"Погрози ядерною зброєю – це неприйнятно. Це має звучати дуже чітко", – сказав він.

Нагадаємо

Уряд Великої Британії відреагував на заяви росії щодо ядерної зброї. Це названо спробою путіна відвернути увагу від дій в Україні, без жодної правди в цих звинуваченнях.