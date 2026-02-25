$43.260.03
50.970.04
ukenru
12:46 • 2700 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
12:28 • 6226 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
12:01 • 13049 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
09:16 • 15628 перегляди
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Ексклюзив
09:09 • 21105 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
08:12 • 19390 перегляди
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
25 лютого, 06:19 • 17857 перегляди
Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни
24 лютого, 18:45 • 22264 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 28639 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
24 лютого, 18:23 • 23059 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3.2м/с
89%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Окупанти карають українців за спробу повернутися на ТОТ - ЦНС25 лютого, 05:31 • 6410 перегляди
Україна отримала попередження адміністрації Трампа щодо ударів по Новоросійську - посол25 лютого, 07:00 • 15686 перегляди
ЄС шукає шляхи обійти Орбана для надання Україні кредиту в 90 млрд євро - Politico09:26 • 16080 перегляди
На Балі розслідують можливе викрадення громадянина України Ігоря Комарова11:07 • 8636 перегляди
В Ірані студентські протести охопили понад 10 університетів і ширяться країною12:05 • 7292 перегляди
Публікації
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
12:01 • 13056 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 42444 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 52595 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 70096 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 86963 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Йонас Гахр Сторе
Руслан Кравченко
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Норвегія
Іран
Китай
Реклама
УНН Lite
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 17049 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 20736 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 23063 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 27570 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 35943 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Шахед-136
NASAMS

росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський

Київ • УНН

 • 2720 перегляди

Президент Зеленський заявив, що ядерні погрози росії пов'язані з її військовими невдачами та політичним тиском перед переговорами. Він наголосив, що Україна не має ядерної зброї, а звинувачення москви безпідставні.

росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський

Черговий виток ядерної риторики з боку росії та персонально російського диктатора володимира путіна пов’язаний із її військовими невдачами та спробами політичного тиску напередодні міжнародних переговорів. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре, пише УНН.

Деталі

За словами Глави держави, ядерні погрози з’являються щоразу, коли росія не досягає цілей на полі бою.

"Зазвичай, коли росії не вдається перемагати на полі бою, вони починають шукати ядерну зброю на території України. В Україні немає ядерної зброї, на жаль", – наголосив Зеленський.

Він нагадав, що Україна добровільно відмовилася від ядерного арсеналу, і звинувачення москви є безпідставними.

"Ви знаєте всі обставини, коли в України була ця зброя і коли її не стало. Завдяки чому і завдяки кому це сталося", – зазначив Президент.

На його думку, нинішні заяви кремля є елементом політичного тиску та підготовки до переговорних процесів.

"Я думаю, що це підготовка і до зустрічей тристоронніх, це і такий політичний тиск", – сказав Зеленський.

Президент також звернув увагу, що російська ядерна риторика може бути реакцією на дискусії в Європі щодо безпекових механізмів.

"Може, це така відповідь росії на те, що в Європі думають щодо ядерної парасольки", – додав він.

Водночас Зеленський підкреслив небезпеку таких заяв і закликав ядерні держави реагувати.

"Мені здається, що вони завжди небезпечно граються з цими словами. Дуже хотілося б, щоб на це реагували інші країни, передусім США, і дали їм відповідний меседж", – заявив Президент.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре зі свого боку також наголосив на неприйнятності ядерних погроз.

"Погрози ядерною зброєю – це неприйнятно. Це має звучати дуже чітко", – сказав він.

Нагадаємо

Уряд Великої Британії відреагував на заяви росії щодо ядерної зброї. Це названо спробою путіна відвернути увагу від дій в Україні, без жодної правди в цих звинуваченнях.

Андрій Тимощенков

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Ядерна зброя
Війна в Україні
Володимир Путін
Йонас Гахр Сторе
Норвегія
Велика Британія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна