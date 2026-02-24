"Явна спроба путіна відвернути увагу від своїх мерзенних дій в Україні" - Британія відповіла на "ядерний" фейк рф
Київ • УНН
Уряд Великої Британії відреагував на заяви росії щодо ядерної зброї. Це названо спробою путіна відвернути увагу від дій в Україні, без жодної правди в цих звинуваченнях.
Уряд Великої Британії відреагував на заяви росії про те, що вона нібито планує забезпечити Україну ядерною зброєю, вказавши, що це "явна спроба володимира путіна відвернути увагу від своїх мерзенних дій в Україні", пише УНН з посиланням на Sky News.
Це явна спроба володимира путіна відвернути увагу від своїх мерзенних дій в Україні. У цьому немає жодної правди. Ви бачили слова прем'єр-міністра сьогодні вранці, в яких він віддав шану неймовірній стійкості українців… Ми продовжуватимемо наші зусилля для забезпечення справедливого та тривалого миру
Це сталося після того, як російська служба зовнішньої розвідки (СВР) звинуватила Велику Британію та Францію у плануванні нібито забезпечити Україну ядерною бомбою або "брудною бомбою" з ядерною зброєю, не надавши жодних доказів.
