"Явна спроба путіна відвернути увагу від своїх мерзенних дій в Україні" - Британія відповіла на "ядерний" фейк рф

$43.300.02
51.010.09
ukenru
15:23 • 654 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
14:55 • 3496 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
14:05 • 5046 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
12:55 • 12902 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
12:04 • 10974 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 26566 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
24 лютого, 08:57 • 20267 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
24 лютого, 08:32 • 18642 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 07:45 • 18096 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів Photo
24 лютого, 06:54 • 16668 перегляди
Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення з бункеру на Банковій, де працював на початку війниVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
0м/с
78%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Мінус 920 окупантів та майже 1700 ворожих дронів: втрати росіян за добу24 лютого, 05:44 • 4300 перегляди
Європейські лідери прибули до Києва у четверту річницю вторгнення рфPhoto24 лютого, 07:05 • 24095 перегляди
Федоров озвучив "план війни" та назвав три цілі МіноборониVideo24 лютого, 09:17 • 13055 перегляди
Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти рф - до 300 нових обмежень09:44 • 17566 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto12:26 • 6860 перегляди
Публікації
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
12:55 • 12902 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 26566 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 46121 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 65532 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 68623 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Блогери
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Державний кордон України
Франція
Реклама
УНН Lite
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto14:59 • 1514 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto12:26 • 6980 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 24951 перегляди
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчяVideo23 лютого, 20:42 • 22681 перегляди
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчяVideo23 лютого, 16:51 • 23430 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Starlink
Ракетний комплекс "Тор"

"Явна спроба путіна відвернути увагу від своїх мерзенних дій в Україні" - Британія відповіла на "ядерний" фейк рф

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Уряд Великої Британії відреагував на заяви росії щодо ядерної зброї. Це названо спробою путіна відвернути увагу від дій в Україні, без жодної правди в цих звинуваченнях.

"Явна спроба путіна відвернути увагу від своїх мерзенних дій в Україні" - Британія відповіла на "ядерний" фейк рф

Уряд Великої Британії відреагував на заяви росії про те, що вона нібито планує забезпечити Україну ядерною зброєю, вказавши, що це "явна спроба володимира путіна відвернути увагу від своїх мерзенних дій в Україні", пише УНН з посиланням на Sky News.

Це явна спроба володимира путіна відвернути увагу від своїх мерзенних дій в Україні. У цьому немає жодної правди. Ви бачили слова прем'єр-міністра сьогодні вранці, в яких він віддав шану неймовірній стійкості українців… Ми продовжуватимемо наші зусилля для забезпечення справедливого та тривалого миру

- заявив речник прем'єр-міністра Великої Британії.

Це сталося після того, як російська служба зовнішньої розвідки (СВР) звинуватила Велику Британію та Францію у плануванні нібито забезпечити Україну ядерною бомбою або "брудною бомбою" з ядерною зброєю, не надавши жодних доказів.

кремль запустив новий "ядерний" фейк про Україну, Британію та Францію24.02.26, 12:57 • 2764 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Ядерна зброя
Війна в Україні
Володимир Путін
Франція
Україна