Ексклюзив
09:05
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
08:57
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
08:32
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
Ексклюзив
07:45
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів Photo
06:54
Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення з бункеру на Банковій, де працював на початку війниVideo
23 лютого, 17:51
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
23 лютого, 17:38
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
23 лютого, 17:34
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
23 лютого, 17:17
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
23 лютого, 15:53
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
кремль запустив новий "ядерний" фейк про Україну, Британію та Францію

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Країна-агресор намагається представити цю вигадану загрозу як важливий фактор для майбутніх мирних переговорів і водночас звинуватити союзників України у порушенні режиму нерозповсюдження.

кремль запустив новий "ядерний" фейк про Україну, Британію та Францію

росія почала "розганяти" у своїх "медіа" новий провокаційний фейк про те, що нібито країни-союзниці хочуть передати Україні ядерну зброю для використання на полі бою. Інформацію російським "ЗМІ" 24 лютого 2026 року озвучив спікер російського диктатора дмитро пєсков, передає УНН.

Деталі

росія врахує в переговорах щодо України інформацію про те, що Лондон і Париж хочуть озброїти Київ ядерною зброєю

- пообіцяв пєсков.

Прессекретар володимира путіна, продовжуючи наполягати на тому, що ЗСУ нібито дадуть доступ до ядерної зброї, зачвив, що це - "кричуще порушення норм міжнародного права", а Велика Британія та Франція таким чином порушують "режим нерозповсюдження".

Наприкінці пєсков провокативно заявив, що москва від самого початку повномасштабного вторгнення хотіла "врегулювати конфлікт липломатичним шляхом".

Зауважимо, що заява спікера президента рф про ядерну зброю для України - не перший фейк противника за останній час.

Так, Україна викрила росію у спробі "переписати" Будапештський меморандум. Кремль маніпулює міжнародним правом, щоб створити фальшиве юридичне виправдання агресії та зняти з себе відповідальність за порушення кордонів України у 2014 і 2022 роках.

США проводять переговори з росією та Китаєм щодо контролю над ядерною зброєю - Reuters24.02.26, 10:00 • 2410 переглядiв

Олександра Василенко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
російська пропаганда
Ядерна зброя
Війна в Україні
Державний кордон України
Володимир Путін
Париж
Франція
Велика Британія
Україна
Лондон