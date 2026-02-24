кремль запустив новий "ядерний" фейк про Україну, Британію та Францію
Київ • УНН
Країна-агресор намагається представити цю вигадану загрозу як важливий фактор для майбутніх мирних переговорів і водночас звинуватити союзників України у порушенні режиму нерозповсюдження.
росія почала "розганяти" у своїх "медіа" новий провокаційний фейк про те, що нібито країни-союзниці хочуть передати Україні ядерну зброю для використання на полі бою. Інформацію російським "ЗМІ" 24 лютого 2026 року озвучив спікер російського диктатора дмитро пєсков, передає УНН.
Деталі
росія врахує в переговорах щодо України інформацію про те, що Лондон і Париж хочуть озброїти Київ ядерною зброєю
Прессекретар володимира путіна, продовжуючи наполягати на тому, що ЗСУ нібито дадуть доступ до ядерної зброї, зачвив, що це - "кричуще порушення норм міжнародного права", а Велика Британія та Франція таким чином порушують "режим нерозповсюдження".
Наприкінці пєсков провокативно заявив, що москва від самого початку повномасштабного вторгнення хотіла "врегулювати конфлікт липломатичним шляхом".
Зауважимо, що заява спікера президента рф про ядерну зброю для України - не перший фейк противника за останній час.
Так, Україна викрила росію у спробі "переписати" Будапештський меморандум. Кремль маніпулює міжнародним правом, щоб створити фальшиве юридичне виправдання агресії та зняти з себе відповідальність за порушення кордонів України у 2014 і 2022 роках.
США проводять переговори з росією та Китаєм щодо контролю над ядерною зброєю - Reuters24.02.26, 10:00 • 2410 переглядiв