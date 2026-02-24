США проводять переговори з росією та Китаєм щодо контролю над ядерною зброєю - Reuters
Київ • УНН
США зустрілися з російською делегацією в Женеві та планують зустріч з китайською делегацією для обговорення багатостороннього договору про контроль над ядерним озброєнням. Це відбувається на тлі закликів США до ширшої угоди, що включає Китай та Росію.
США зустрілися з російською делегацією в Женеві у понеділок і зустрінуться з китайською делегацією у вівторок для переговорів щодо розробки потенційного багатостороннього договору щодо контролю над ядерним озброєнням, повідомив високопоставлений представник Держдепартаменту США, повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
США закликають до укладання нового, більш широкого договору про контроль над озброєннями, який би включив до нього як Китай, так і росію після закінчення терміну дії угоди, що обмежує розміщення американських і російських ракет і боєголовок, відомого як СНО-ІІІ.
Посол Китаю з питань роззброєння Шень Цзянь заявив раніше цього місяця, що його країна не братиме участі у нових переговорах щодо контролю над ядерним озброєнням з москвою та Вашингтоном на цьому етапі. Поки неясно, чи переговори у вівторок включатимуть формальні переговори.
Постійні представництва Китаю та росії у Женеві не одразу відповіли на запити Reuters про коментарі.
Раніше у лютому США заявили, що Китай провів секретне ядерне випробування у червні 2020 року, що Шень Цзянь категорично спростував.
Високопосадовець заявив, що вони вже провели плідні двосторонні переговори з Великою Британією та Францією, які також є членами Ради Безпеки ООН.
"Перехід до обговорення з п'ятьма постійними членами Ради Безпеки був би наступним логічним кроком", - заявили вони, додавши, що сповнені оптимізму.
