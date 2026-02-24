США проводять переговори з росією та Китаєм щодо контролю над ядерною зброєю - Reuters

$43.300.02
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів
06:54 • 4112 перегляди
Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення з бункеру на Банковій, де працював на початку війни
23 лютого, 17:51 • 17125 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
23 лютого, 17:38 • 36390 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
23 лютого, 17:34 • 29120 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому стані
23 лютого, 17:17 • 28956 перегляди
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - Фіцо
23 лютого, 15:53 • 22778 перегляди
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
Ексклюзив
23 лютого, 15:29 • 16496 перегляди
Telegram під питанням - чи варто блокувати месенджер та чи зменшить це ризик терактів в Україні
Ексклюзив
23 лютого, 14:58 • 14172 перегляди
Чому виникає біль у скронях та як його позбутися
23 лютого, 14:29 • 13284 перегляди
Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави
Зеленський привітав нового прем'єр-міністра Нідерландів: що сказав Президент наймолодшому главі уряду в історії країни
Атака дронів на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла
На Волині митник оформив вантажні електромобілі як легкові, бюджет втратив 700 тисяч гривень
російська нафта продається з найбільшою знижкою за три роки через санкції - Bloomberg
Європейські лідери прибули до Києва у четверту річницю вторгнення рф
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу
"Скарги на клініку Odrex не закінчуються",– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 52859 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 56480 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робити
Урсула фон дер Ляєн
Антоніу Кошта
Володимир Зеленський
Роберт Фіцо
Україна
Миколаїв
Сполучені Штати Америки
Львів
Дніпро (місто)
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинку
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчя
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчя
"Не можу повірити, що вам 18": Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліття
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в Луврі
Техніка
Соціальна мережа
Starlink
Іскандер (ОТРК)
Опалення

США проводять переговори з росією та Китаєм щодо контролю над ядерною зброєю - Reuters

США зустрілися з російською делегацією в Женеві та планують зустріч з китайською делегацією для обговорення багатостороннього договору про контроль над ядерним озброєнням. Це відбувається на тлі закликів США до ширшої угоди, що включає Китай та Росію.

США проводять переговори з росією та Китаєм щодо контролю над ядерною зброєю - Reuters

США зустрілися з російською делегацією в Женеві у понеділок і зустрінуться з китайською делегацією у вівторок для переговорів щодо розробки потенційного багатостороннього договору щодо контролю над ядерним озброєнням, повідомив високопоставлений представник Держдепартаменту США, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

США закликають до укладання нового, більш широкого договору про контроль над озброєннями, який би включив до нього як Китай, так і росію після закінчення терміну дії угоди, що обмежує розміщення американських і російських ракет і боєголовок, відомого як СНО-ІІІ.

Посол Китаю з питань роззброєння Шень Цзянь заявив раніше цього місяця, що його країна не братиме участі у нових переговорах щодо контролю над ядерним озброєнням з москвою та Вашингтоном на цьому етапі. Поки неясно, чи переговори у вівторок включатимуть формальні переговори.

Постійні представництва Китаю та росії у Женеві не одразу відповіли на запити Reuters про коментарі.

Раніше у лютому США заявили, що Китай провів секретне ядерне випробування у червні 2020 року, що Шень Цзянь категорично спростував.

Високопосадовець заявив, що вони вже провели плідні двосторонні переговори з Великою Британією та Францією, які також є членами Ради Безпеки ООН.

"Перехід до обговорення з п'ятьма постійними членами Ради Безпеки був би наступним логічним кроком", - заявили вони, додавши, що сповнені оптимізму.

У США розкрили нові деталі таємного ядерного випробування Китаю - Пекін заперечує

Юлія Шрамко

Світ
Ядерна зброя
Рада Безпеки ООН
Женева
Державний департамент США
Reuters
Франція
Велика Британія
Китай
Сполучені Штати Америки