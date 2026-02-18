У США розкрили нові деталі таємного ядерного випробування Китаю - Пекін заперечує

Заступник державного секретаря США Крістофер Єау оприлюднив, за його словами, нові подробиці підземного ядерного випробування, яке Китай нібито провів у червні 2020 року. Це сталось на заході в аналітичному центрі Гудзонівського інституту у Вашингтоні, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

За словами високопоставленого американського чиновника, віддалена сейсмічна станція в Казахстані зафіксувала "вибух" магнітудою 2,75, який стався 22 червня 2020 року на відстані 450 миль (720 км) від випробувального полігону Лоп-Нор у західному Китаї.

Водночас Організація Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, яка відповідає за виявлення ядерних випробувань, заявила, що даних недостатньо, щоб з упевненістю підтвердити твердження заступника держсекретаря США.

До того ж, представник китайського посольства у Вашингтоні заявив, що твердження про проведення Китаєм ядерних випробувань є "абсолютно безпідставним" і є спробою "вигадати привід для відновлення" ядерних випробувань США.

Додатково

Китай, який підписав, але не ратифікував міжнародний договір 1996 року про заборону ядерних випробувань, заперечив проведення підземного ядерного випробування після того, як США вперше висунули це звинувачення на міжнародній конференції на початку цього місяця. Останнє офіційне підземне випробування Китаю відбулося в 1996 році.

Сейсмічна станція PS23 в Казахстані є частиною глобальної системи моніторингу, що експлуатується Організацією Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

За даними Пентагону, Китай наразі має понад 600 боєголовок і здійснює масштабне розширення своїх стратегічних ядерних сил. За прогнозами, до 2030 року Китай матиме понад 1000 боєголовок.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Китай розширює мережу ядерних об’єктів у гірських районах провінції Сичуань. Супутникові знімки зафіксували нові будівництва та модернізацію інфраструктури упродовж останніх років.