У США розкрили нові деталі таємного ядерного випробування Китаю - Пекін заперечує

$43.260.09
51.170.01
ukenru
07:55 • 2406 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
17 лютого, 18:24 • 16605 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 32740 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59 • 33863 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
17 лютого, 12:23 • 35422 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
17 лютого, 12:15 • 31670 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
17 лютого, 09:48 • 26657 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25 • 30223 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 37700 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 49403 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2.9м/с
69%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Атака росіян на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла, у ДСНС повідомили подробиціPhoto17 лютого, 22:57 • 13894 перегляди
У Криму мобільний зв’язок перетворився на фікцію - ЦНС18 лютого, 01:24 • 12964 перегляди
Зеленський доручив своїй команді обговорити з росіянами зустріч із путіним у Женеві - Axios02:39 • 7618 перегляди
"Успіх Трампа": Віткофф заявив про значний прогрес у переговорах України та росії в Женеві05:31 • 8184 перегляди
Масштабний збій стався вночі у роботі сервісів Google, YouTube та CloudflarePhoto06:29 • 11831 перегляди
Публікації
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 41113 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 55718 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 63111 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 83896 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 86793 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Джон Ф. Кеннеді
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Білорусь
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитиниVideo17 лютого, 17:21 • 13540 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo17 лютого, 11:43 • 26210 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto17 лютого, 11:12 • 21766 перегляди
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 31735 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 29352 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Опалення

У США розкрили нові деталі таємного ядерного випробування Китаю - Пекін заперечує

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Заступник держсекретаря США Крістофер Єау оприлюднив нові подробиці ядерного випробування, яке Китай нібито провів у червні 2020 року. Сейсмічна станція в Казахстані зафіксувала вибух магнітудою 2,75 поблизу випробувального полігону Лоп-Нор.

У США розкрили нові деталі таємного ядерного випробування Китаю - Пекін заперечує

Заступник державного секретаря США Крістофер Єау оприлюднив, за його словами, нові подробиці підземного ядерного випробування, яке Китай нібито провів у червні 2020 року. Це сталось на заході в аналітичному центрі Гудзонівського інституту у Вашингтоні, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

За словами високопоставленого американського чиновника, віддалена сейсмічна станція в Казахстані зафіксувала "вибух" магнітудою 2,75, який стався 22 червня 2020 року на відстані 450 миль (720 км) від випробувального полігону Лоп-Нор у західному Китаї.

Водночас Організація Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, яка відповідає за виявлення ядерних випробувань, заявила, що даних недостатньо, щоб з упевненістю підтвердити твердження заступника держсекретаря США.

До того ж, представник китайського посольства у Вашингтоні заявив, що твердження про проведення Китаєм ядерних випробувань є "абсолютно безпідставним" і є спробою "вигадати привід для відновлення" ядерних випробувань США.

Додатково

Китай, який підписав, але не ратифікував міжнародний договір 1996 року про заборону ядерних випробувань, заперечив проведення підземного ядерного випробування після того, як США вперше висунули це звинувачення на міжнародній конференції на початку цього місяця. Останнє офіційне підземне випробування Китаю відбулося в 1996 році.

Сейсмічна станція PS23 в Казахстані є частиною глобальної системи моніторингу, що експлуатується Організацією Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

За даними Пентагону, Китай наразі має понад 600 боєголовок і здійснює масштабне розширення своїх стратегічних ядерних сил. За прогнозами, до 2030 року Китай матиме понад 1000 боєголовок.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Китай розширює мережу ядерних об’єктів у гірських районах провінції Сичуань. Супутникові знімки зафіксували нові будівництва та модернізацію інфраструктури упродовж останніх років.

Євген Устименко

ПолітикаСвіт
Ядерна зброя
Пентагон
Reuters
Вашингтон
Китай
Казахстан