Ексклюзив
14:11 • 16188 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 21882 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 20025 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 21401 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 57598 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 44812 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 40061 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 31663 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24 • 30206 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 25247 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Китай таємно будує ядерні об'єкти у віддалених гірських долинах - NYT

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Китай розширює мережу ядерних об'єктів у гірських районах провінції Сичуань, що свідчить про прискорене нарощування ядерного потенціалу. Супутникові знімки зафіксували нові будівництва та модернізацію інфраструктури, зокрема в долинах Цзитун та Піньтун.

Китай розширює мережу ядерних об’єктів у гірських районах провінції Сичуань. Супутникові знімки зафіксували нові будівництва та модернізацію інфраструктури упродовж останніх років. Про це повідомляє  The New York Times, посилаючись на супутникові знімки, пише УНН.

Деталі

Видання наводить слова фахівців з геопросторової розвідки, які вважають, що зафіксовані зміни свідчать про прискорене нарощування ядерного потенціалу Китаю.

Є еволюція на всіх цих об’єктах, але загалом зміни помітно прискорилися, починаючи з 2019 року

- заявив експерт Ренні Бабіарц.

За даними журналістів, один із майданчиків розташований у долині Цзитун. Там інженери звели нові бункери та захисні вали. На знімках видно комплекс із великою кількістю трубопроводів, що може свідчити про роботу з небезпечними матеріалами.

Інша ділянка – Піньтун – має подвійну огорожу. Експерти припускають, що саме там можуть виготовляти металеві осердя для ядерних боєголовок, які містять плутоній. Головну будівлю комплексу модернізували: додали нові вентиляційні отвори та системи відведення тепла. Поруч триває додаткове будівництво.

Над входом на територію Піньтуну розміщене велике гасло лідера Китаю Сі Цзіньпіна, яке видно навіть із космосу.

За оцінкою Пентагону, станом на кінець 2024 року Китай мав понад 600 ядерних боєголовок. У США вважають, що до 2030 року їхня кількість може зрости до 1000.

Колишній посадовець Держдепартаменту США Метью Шарп зазначив, що без реального діалогу складно передбачити подальший розвиток ситуації. "Без справжнього діалогу на ці теми важко сказати, куди все рухається, і для мене це небезпечно", – сказав він.

Американська сторона також публічно звинуватила Китай у проведенні прихованих випробувань ядерних вибухових пристроїв, що нібито суперечать глобальному мораторію. Пекін ці звинувачення відкинув. Експерти водночас зазначають, що оцінити характер зафіксованих робіт лише за супутниковими знімками непросто.

Доповнення

Більшість об’єктів у Сичуані були створені ще у 1960-х роках у межах проєкту "Третій фронт", ініційованого Мао Цзедуном. Тоді Китай переносив стратегічні виробництва у глиб країни, побоюючись ударів з боку США або СРСР.

У 1980-х роках, після зниження напруженості, частину об’єктів скоротили або закрили. Проте приблизно сім років тому, за словами експертів, темпи модернізації різко зросли. Окрім Сичуані, Китай розвиває й інші ядерні майданчики, зокрема великий лазерний дослідницький центр у місті Мяньян.

Ольга Розгон

