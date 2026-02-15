$42.990.00
Эксклюзив
14:11 • 16019 просмотра
Китай тайно строит ядерные объекты в отдаленных горных долинах - NYT

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Китай расширяет сеть ядерных объектов в горных районах провинции Сычуань, что свидетельствует об ускоренном наращивании ядерного потенциала. Спутниковые снимки зафиксировали новые строительства и модернизацию инфраструктуры, в частности в долинах Цзитун и Пиньтун.

Китай тайно строит ядерные объекты в отдаленных горных долинах - NYT

Китай расширяет сеть ядерных объектов в горных районах провинции Сычуань. Спутниковые снимки зафиксировали новые строительства и модернизацию инфраструктуры в течение последних лет. Об этом сообщает  The New York Times, ссылаясь на спутниковые снимки, пишет УНН.

Детали

Издание приводит слова специалистов по геопространственной разведке, которые считают, что зафиксированные изменения свидетельствуют об ускоренном наращивании ядерного потенциала Китая.

Есть эволюция на всех этих объектах, но в целом изменения заметно ускорились, начиная с 2019 года

- заявил эксперт Ренни Бабиарц.

По данным журналистов, одна из площадок расположена в долине Цзитун. Там инженеры возвели новые бункеры и защитные валы. На снимках виден комплекс с большим количеством трубопроводов, что может свидетельствовать о работе с опасными материалами.

Другой участок – Пиньтун – имеет двойное ограждение. Эксперты предполагают, что именно там могут изготавливать металлические сердечники для ядерных боеголовок, содержащие плутоний. Главное здание комплекса модернизировали: добавили новые вентиляционные отверстия и системы отвода тепла. Рядом продолжается дополнительное строительство.

Над входом на территорию Пиньтуна размещен большой лозунг лидера Китая Си Цзиньпина, который виден даже из космоса.

По оценке Пентагона, по состоянию на конец 2024 года Китай имел более 600 ядерных боеголовок. В США считают, что к 2030 году их количество может вырасти до 1000.

Бывший чиновник Госдепартамента США Мэтью Шарп отметил, что без реального диалога сложно предсказать дальнейшее развитие ситуации. "Без настоящего диалога на эти темы трудно сказать, куда все движется, и для меня это опасно", – сказал он.

Американская сторона также публично обвинила Китай в проведении скрытых испытаний ядерных взрывных устройств, что якобы противоречит глобальному мораторию. Пекин эти обвинения отверг. Эксперты в то же время отмечают, что оценить характер зафиксированных работ только по спутниковым снимкам непросто.

Дополнение

Большинство объектов в Сычуани были созданы еще в 1960-х годах в рамках проекта "Третий фронт", инициированного Мао Цзэдуном. Тогда Китай переносил стратегические производства в глубь страны, опасаясь ударов со стороны США или СССР.

В 1980-х годах, после снижения напряженности, часть объектов сократили или закрыли. Однако примерно семь лет назад, по словам экспертов, темпы модернизации резко возросли. Кроме Сычуани, Китай развивает и другие ядерные площадки, в частности крупный лазерный исследовательский центр в городе Мяньян.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
The New York Times
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Пентагон
Мао Цзэдун
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты