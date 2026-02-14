В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
Киев • УНН
Глава МИД Китая Ван И заявил, что его страна не является стороной, непосредственно вовлеченной в войну России против Украины. Пекин не имеет решающего влияния на ее завершение.
Глава МИД Китая Ван И заявил, что его страна не является стороной, непосредственно вовлеченной в войну россии против Украины, а потому Пекин не имеет решающего влияния на ее завершение. Об этом Ван И сказал во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.
Позиция и отношение Китая четкая: все региональные горячие проблемы должны решаться путем диалога и консультаций, и мы должны найти политическое урегулирование. Это касается и "кризиса" в Украине, но Китай не является стороной, непосредственно вовлеченной в конфликт. Мы не имеем права последнего слова
Детали
Он отметил, что Китай хочет скорейшего прекращения военных действий и возобновления диалога.
"Но наконец мы видим, что мирные переговоры начались. Я думаю, что сейчас обсуждаются реальные вопросы. Мы приветствуем это, потому что без диалога как можно достичь мира? Если мы не будем продолжать диалог, мирное соглашение или договор не упадут с неба. Поэтому мы надеемся, что благодаря нашим последовательным усилиям мы сможем достичь всеобъемлющего, прочного, долговременного и обязательного мирного соглашения, приемлемого для всех сторон. Я считаю, что это общая цель международного сообщества, включая Китай. Европа не должна наблюдать за этим со стороны", - добавил Ван И.
Глава МИД Китая заявил, что "двери для диалога" относительно войны в Украине открыты14.02.26, 11:58 • 1472 просмотра
Напомним
Посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Китай оказывает решающую поддержку российской агрессии. Он мог бы прекратить войну, позвонив Путину и остановив продажу технологий двойного назначения.