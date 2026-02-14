$42.990.00
11:01 • 924 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
09:35 • 4036 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
08:57 • 6894 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
06:42 • 10169 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Эксклюзив
13 февраля, 16:25 • 22605 просмотра
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Эксклюзив
13 февраля, 14:32 • 40017 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13 февраля, 13:41 • 35203 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
13 февраля, 12:31 • 35232 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 63148 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 88967 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния

Киев • УНН

 • 924 просмотра

Глава МИД Китая Ван И заявил, что его страна не является стороной, непосредственно вовлеченной в войну России против Украины. Пекин не имеет решающего влияния на ее завершение.

Глава МИД Китая Ван И заявил, что его страна не является стороной, непосредственно вовлеченной в войну россии против Украины, а потому Пекин не имеет решающего влияния на ее завершение. Об этом Ван И сказал во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Позиция и отношение Китая четкая: все региональные горячие проблемы должны решаться путем диалога и консультаций, и мы должны найти политическое урегулирование. Это касается и "кризиса" в Украине, но Китай не является стороной, непосредственно вовлеченной в конфликт. Мы не имеем права последнего слова

- сказал Ван И.

Детали

Он отметил, что Китай хочет скорейшего прекращения военных действий и возобновления диалога.

"Но наконец мы видим, что мирные переговоры начались. Я думаю, что сейчас обсуждаются реальные вопросы. Мы приветствуем это, потому что без диалога как можно достичь мира? Если мы не будем продолжать диалог, мирное соглашение или договор не упадут с неба. Поэтому мы надеемся, что благодаря нашим последовательным усилиям мы сможем достичь всеобъемлющего, прочного, долговременного и обязательного мирного соглашения, приемлемого для всех сторон. Я считаю, что это общая цель международного сообщества, включая Китай. Европа не должна наблюдать за этим со стороны", - добавил Ван И.

Глава МИД Китая заявил, что "двери для диалога" относительно войны в Украине открыты14.02.26, 11:58 • 1472 просмотра

Напомним

Посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Китай оказывает решающую поддержку российской агрессии. Он мог бы прекратить войну, позвонив Путину и остановив продажу технологий двойного назначения.

Павел Башинский

