В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния

Глава МИД Китая Ван И заявил, что его страна не является стороной, непосредственно вовлеченной в войну россии против Украины, а потому Пекин не имеет решающего влияния на ее завершение. Об этом Ван И сказал во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Позиция и отношение Китая четкая: все региональные горячие проблемы должны решаться путем диалога и консультаций, и мы должны найти политическое урегулирование. Это касается и "кризиса" в Украине, но Китай не является стороной, непосредственно вовлеченной в конфликт. Мы не имеем права последнего слова - сказал Ван И.

Детали

Он отметил, что Китай хочет скорейшего прекращения военных действий и возобновления диалога.

"Но наконец мы видим, что мирные переговоры начались. Я думаю, что сейчас обсуждаются реальные вопросы. Мы приветствуем это, потому что без диалога как можно достичь мира? Если мы не будем продолжать диалог, мирное соглашение или договор не упадут с неба. Поэтому мы надеемся, что благодаря нашим последовательным усилиям мы сможем достичь всеобъемлющего, прочного, долговременного и обязательного мирного соглашения, приемлемого для всех сторон. Я считаю, что это общая цель международного сообщества, включая Китай. Европа не должна наблюдать за этим со стороны", - добавил Ван И.

Напомним

Посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Китай оказывает решающую поддержку российской агрессии. Он мог бы прекратить войну, позвонив Путину и остановив продажу технологий двойного назначения.