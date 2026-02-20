Верховный суд США признал незаконными глобальные пошлины Трампа

$43.270.03
50.920.34
ukenru
14:46 • 2056 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
13:29 • 5838 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
12:53 • 9750 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
12:27 • 11934 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
10:00 • 24121 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
09:43 • 11791 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 19070 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 49554 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 82140 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 51408 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−3°
2м/с
50%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп поручил рассекретить правительственные документы о внеземной жизни и НЛО20 февраля, 06:27 • 30941 просмотра
Звезда "Эйфории" и "Анатомии страсти" Эрик Дэйн умер в 53 года после борьбы с БАС20 февраля, 06:37 • 33309 просмотра
США и Канада перехватили 5 российских самолетов у Аляски 19 февраля - NORAD20 февраля, 07:52 • 18075 просмотра
Трамп, похоже, с трудом не засыпал на инаугурационном заседании Совета мира - СМИVideo20 февраля, 08:31 • 27855 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto11:49 • 14626 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость13:32 • 6564 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto11:49 • 14857 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
10:00 • 24116 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 54374 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 89518 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Сергей Лысак
Виталий Ким
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Полтавская область
Иран
Женева
Реклама
УНН Lite
"Нашла любовь на склоне лет" - Лилия Сандулеса тайно вышла замуж в пятый раз во время войны13:28 • 3460 просмотра
Трамп, похоже, с трудом не засыпал на инаугурационном заседании Совета мира - СМИVideo20 февраля, 08:31 • 28073 просмотра
Звезда "Эйфории" и "Анатомии страсти" Эрик Дэйн умер в 53 года после борьбы с БАС20 февраля, 06:37 • 33511 просмотра
Трамп поручил рассекретить правительственные документы о внеземной жизни и НЛО20 февраля, 06:27 • 31137 просмотра
MELOVIN прокомментировал слухи об измене своего бывшего возлюбленного19 февраля, 21:12 • 27077 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Дипломатка

Верховный суд США признал незаконными глобальные пошлины Трампа

Киев • УНН

 • 126 просмотра

Верховный суд США отменил далекоидущие глобальные пошлины президента Дональда Трампа. Решение принято большинством голосов (6 против 3) и касается пошлин, введенных Трампом согласно закону о чрезвычайных полномочиях.

Верховный суд США признал незаконными глобальные пошлины Трампа

В пятницу Верховный суд США отменил далеко идущие глобальные пошлины президента Дональда Трампа, нанеся ему значительное поражение по вопросу, имеющему решающее значение для его экономической повестки дня, передает УНН со ссылкой на AP. 

Детали

Решение, принятое большинством голосов (6 против 3), касается пошлин, которые Трамп в одностороннем порядке ввел в соответствии с законом о чрезвычайных полномочиях, включая масштабные "взаимные" пошлины, введенные почти во всех других странах.

Издание отмечает, что это первый крупный пункт обширной программы Трампа, который был рассмотрен высшим судом страны, в формировании которого он участвовал, назначив трех консервативных юристов в течение своего первого срока.

Большинство судей пришли к выводу, что Конституция "очень ясно" наделяет Конгресс полномочиями вводить налоги, включая пошлины. "Отцы-основатели не наделили исполнительную власть какой-либо частью полномочий по налогообложению", - написал председатель Верховного суда Джон Робертс.

Дональд Трамп угрожает Канаде 50% пошлиной на авиатехнику30.01.26, 08:00 • 4660 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Санкции
Ассошиэйтед Пресс
Верховный суд Соединенных Штатов
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп