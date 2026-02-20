Верховный суд США признал незаконными глобальные пошлины Трампа
Киев • УНН
Верховный суд США отменил далекоидущие глобальные пошлины президента Дональда Трампа. Решение принято большинством голосов (6 против 3) и касается пошлин, введенных Трампом согласно закону о чрезвычайных полномочиях.
В пятницу Верховный суд США отменил далеко идущие глобальные пошлины президента Дональда Трампа, нанеся ему значительное поражение по вопросу, имеющему решающее значение для его экономической повестки дня, передает УНН со ссылкой на AP.
Детали
Решение, принятое большинством голосов (6 против 3), касается пошлин, которые Трамп в одностороннем порядке ввел в соответствии с законом о чрезвычайных полномочиях, включая масштабные "взаимные" пошлины, введенные почти во всех других странах.
Издание отмечает, что это первый крупный пункт обширной программы Трампа, который был рассмотрен высшим судом страны, в формировании которого он участвовал, назначив трех консервативных юристов в течение своего первого срока.
Большинство судей пришли к выводу, что Конституция "очень ясно" наделяет Конгресс полномочиями вводить налоги, включая пошлины. "Отцы-основатели не наделили исполнительную власть какой-либо частью полномочий по налогообложению", - написал председатель Верховного суда Джон Робертс.
