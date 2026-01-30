Дональд Трамп угрожает Канаде 50% пошлиной на авиатехнику
Киев • УНН
Дональд Трамп угрожает Канаде 50% пошлиной на самолеты и десертифицировать их на рынке США. Причиной стала задержка сертификации самолетов Gulfstream, которую Трамп расценил как препятствование экспорту.
Президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум Канаде, пообещав ввести 50% пошлину на канадские самолеты и десертифицировать их на американском рынке. Причиной гнева Белого дома стала задержка Оттавы в сертификации самолетов Gulfstream, что Трамп расценил как преднамеренное препятствование экспорту США. Об этом президент США написал на своей странице в соцсети Truthsocial, пишет УНН.
Детали
В Truth Social Трамп заявил, что канадские регуляторы блокируют американские бизнес-джеты, пытаясь дать преимущество собственному производителю Bombardier. Помимо введения пошлин, президент пригрозил полностью запретить полеты канадских самолетов в воздушном пространстве США, если сертификация Gulfstream не будет завершена немедленно.
Мы не позволим играть по своим правилам за наш счет
Этот шаг стал частью более широкой торговой войны Трампа против премьера Марка Карни. Ранее Вашингтон уже угрожал 100% пошлинами в случае сближения Канады с Китаем.
Марк Карни призвал США уважать суверенитет Канады на фоне контактов с сепаратистами Альберты30.01.26, 00:40 • 2512 просмотров