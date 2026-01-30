Дональд Трамп угрожает Канаде 50% пошлиной на авиатехнику

Президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум Канаде, пообещав ввести 50% пошлину на канадские самолеты и десертифицировать их на американском рынке. Причиной гнева Белого дома стала задержка Оттавы в сертификации самолетов Gulfstream, что Трамп расценил как преднамеренное препятствование экспорту США. Об этом президент США написал на своей странице в соцсети Truthsocial, пишет УНН.

Детали

В Truth Social Трамп заявил, что канадские регуляторы блокируют американские бизнес-джеты, пытаясь дать преимущество собственному производителю Bombardier. Помимо введения пошлин, президент пригрозил полностью запретить полеты канадских самолетов в воздушном пространстве США, если сертификация Gulfstream не будет завершена немедленно.

Мы не позволим играть по своим правилам за наш счет – подчеркнул он.

Этот шаг стал частью более широкой торговой войны Трампа против премьера Марка Карни. Ранее Вашингтон уже угрожал 100% пошлинами в случае сближения Канады с Китаем.

