Марк Карни призвал США уважать суверенитет Канады на фоне контактов с сепаратистами Альберты

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Премьер Канады Марк Карни призвал США уважать суверенитет страны после встреч американских дипломатов с группой «Проект процветания Альберты», выступающей за отделение региона. Сепаратисты просят у США кредитную линию объемом 500 миллиардов долларов для поддержки независимости провинции.

Марк Карни призвал США уважать суверенитет Канады на фоне контактов с сепаратистами Альберты

Премьер-министр Канады Марк Карни выступил с официальным заявлением о недопустимости вмешательства американских чиновников во внутренние дела страны. Реакция Оттавы последовала после сообщений о встречах представителей Госдепартамента США с группой "Проект процветания Альберты" (APP), которая выступает за отделение энергетически богатого региона от Канады. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

По данным Financial Times, американские дипломаты уже провели три встречи с представителями APP. Сепаратисты планируют просить у США кредитную линию объемом 500 миллиардов долларов для поддержки независимости провинции. Марк Карни подчеркнул, что во время личных разговоров Дональд Трамп не поднимал эту тему, однако позиция некоторых членов администрации, в частности министра финансов Скотта Бессента, вызывает беспокойство.

США и Дания начали переговоры по Гренландии, чтобы успокоить Трампа29.01.26, 01:54 • 3314 просмотров

Мы ожидаем, что администрация США будет уважать канадский суверенитет. Я всегда четко высказываюсь по этому поводу в своих разговорах с президентом Трампом

– заявил Марк Карни во время пресс-конференции.

Позиция региональных властей и обвинения в измене

Премьер Альберты Даниэль Смит дистанцировалась от радикальных призывов к отделению, хотя подчеркнула, что около 30% жителей провинции недовольны политикой Оттавы. Основной точкой конфликта остается строительство нефтепровода к Тихому океану через территорию Британской Колумбии. Премьер последней, Дэвид Эби, резко осудил контакты сепаратистов с Вашингтоном.

Ехать в чужую страну и просить помощи в распаде Канады... это государственная измена

– прокомментировал ситуацию Дэвид Эби.

В то же время министр финансов США Скотт Бессент публично поддержал право жителей Альберты на диалог, отметив: "Люди хотят суверенитета. Они хотят того, что имеют США". Карни предполагает, что такая риторика Вашингтона может быть элементом давления перед пересмотром торгового соглашения между США, Мексикой и Канадой (USMCA). 

Король Дании посетит Гренландию, чтобы выразить поддержку после спора с США29.01.26, 17:39 • 2602 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Дипломатка
Марк Карни
Скотт Бессент
Financial Times
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Мексика
Дональд Трамп
Канада
Соединённые Штаты