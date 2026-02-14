$42.990.00
09:35 • 1604 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
08:57 • 3864 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
06:42 • 7778 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Эксклюзив
13 февраля, 16:25 • 21430 просмотра
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Эксклюзив
13 февраля, 14:32 • 39093 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13 февраля, 13:41 • 34622 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
13 февраля, 12:31 • 34751 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 62090 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 86332 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
13 февраля, 08:10 • 67145 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
Эксклюзивы
Глава МИД Китая заявил, что "двери для диалога" относительно войны в Украине открыты

Киев • УНН

 492 просмотра

Министр иностранных дел Китая Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что двери для диалога по войне в Украине открыты. Он призвал все стороны воспользоваться возможностью для всеобъемлющего и прочного мирного соглашения.

Глава МИД Китая заявил, что "двери для диалога" относительно войны в Украине открыты

Двери для диалога по поводу войны рф против Украины открыты, и все заинтересованные стороны должны воспользоваться возможностью для всеобъемлющего, прочного и обязательного мирного соглашения, заявил министр иностранных дел Китая Ван И во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Детали

"Что касается кризиса (так Пекин называет войну - ред.) в Украине - двери для диалога, наконец, открыты. Все заинтересованные стороны должны воспользоваться возможностью для всеобъемлющего, прочного и обязательного мирного соглашения, устранить коренные причины конфликта и обеспечить длительный мир и стабильность в Европе", - заявил Ван И.

Напомним

Глава МИД Андрей Сибига провел встречу с министром иностранных дел Китая Ван И. Китай решил предоставить Украине дополнительный пакет гуманитарной энергетической помощи.

Алла Киосак

