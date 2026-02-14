Глава МИД Китая заявил, что "двери для диалога" относительно войны в Украине открыты
Киев • УНН
Двери для диалога по поводу войны рф против Украины открыты, и все заинтересованные стороны должны воспользоваться возможностью для всеобъемлющего, прочного и обязательного мирного соглашения, заявил министр иностранных дел Китая Ван И во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.
Детали
"Что касается кризиса (так Пекин называет войну - ред.) в Украине - двери для диалога, наконец, открыты. Все заинтересованные стороны должны воспользоваться возможностью для всеобъемлющего, прочного и обязательного мирного соглашения, устранить коренные причины конфликта и обеспечить длительный мир и стабильность в Европе", - заявил Ван И.
Напомним
Глава МИД Андрей Сибига провел встречу с министром иностранных дел Китая Ван И. Китай решил предоставить Украине дополнительный пакет гуманитарной энергетической помощи.