В Венгрии утверждают, что уже "выслали" семерых украинцев, задержанных с инкассаторскими авто

В Венгрии заявили, что семеро граждан Украины, задержанных с инкассаторскими автомобилями с партией денег и золота в Венгрии, уже были высланы из страны в пятницу, пишет УНН со ссылкой на Index.

Детали

"На основании расследования, проведенного Национальной налоговой и таможенной службой Венгрии, были установлены данные о семерых задержанных гражданах Украины", - говорится в сообщении.

"Учитывая это, они были депортированы из Венгрии в пятницу", - отмечается в сообщении.

Национальная налоговая и таможенная служба в четверг арестовала семерых граждан Украины и два бронированных инкассаторских автомобиля, которые перевозили из Австрии в Украину в общей сложности 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота, сообщила налоговая служба страны.

"Правительство требует немедленного ответа и объяснений от Украины относительно наличных поставок в Венгрию", - сказано в сообщении и приводятся слова министра иностранных дел и торговли Петера Сийярто, который задал вопрос, что это за деньги.

В Венгрии заявили, что задержали украинцев с инкассаторскими авто по делу об "отмывании денег"

Контекст

Ощадбанк заявил о безосновательном задержании двух инкассаторских автомобилей и исчезновении семи сотрудников в Венгрии 5 марта. В машинах перевозили 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 килограммов золота.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил захват семерых сотрудников Ощадбанка силовыми структурами Венгрии в Будапеште. Украина расценивает это как преступный захват заложников и готовит обращение в ЕС.

НБУ также выпустил заявление относительно захвата инкассаторских машин Ощадбанка и незаконного удержания сотрудников бригады инкассации на территории Венгрии, указав, что "требует от властей Венгрии немедленного освобождения граждан Украины и официального объяснения причин их задержания, а также предоставления информации о местонахождении инкассаторских автомобилей и соответствующего груза".

Венгрия на утро 6 марта до сих пор не предоставила доступа украинским консулам к семи гражданам, захваченным в Будапеште. Украина требует их немедленного освобождения и готовит обращение в ЕС.

Глава НБУ Андрей Пышный направил команду в Будапешт для выяснения ситуации с захваченными инкассаторскими бригадами и машинами Ощадбанка. Украина требовала от Венгрии освобождения граждан и объяснений относительно задержания.