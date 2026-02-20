Нефть из рф вместо Индии в феврале скупают со скидками нефтепереработчики из Китая - Bloomberg

$43.270.03
50.920.34
ukenru
14:46 • 4364 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
13:29 • 10265 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
12:53 • 12046 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
12:27 • 14264 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 27873 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 09:43 • 12528 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 19632 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 49809 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 82381 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 51637 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
2м/с
50%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп поручил рассекретить правительственные документы о внеземной жизни и НЛО20 февраля, 06:27 • 33379 просмотра
Звезда "Эйфории" и "Анатомии страсти" Эрик Дэйн умер в 53 года после борьбы с БАС20 февраля, 06:37 • 35890 просмотра
США и Канада перехватили 5 российских самолетов у Аляски 19 февраля - NORAD20 февраля, 07:52 • 19908 просмотра
Трамп, похоже, с трудом не засыпал на инаугурационном заседании Совета мира - СМИVideo20 февраля, 08:31 • 30529 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto11:49 • 17891 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость13:32 • 10118 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto11:49 • 18280 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 27869 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 56083 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 91339 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Сергей Лысак
Виталий Ким
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Женева
Индия
Реклама
УНН Lite
"Нашла любовь на склоне лет" - Лилия Сандулеса тайно вышла замуж в пятый раз во время войны13:28 • 5390 просмотра
Трамп, похоже, с трудом не засыпал на инаугурационном заседании Совета мира - СМИVideo20 февраля, 08:31 • 30873 просмотра
Звезда "Эйфории" и "Анатомии страсти" Эрик Дэйн умер в 53 года после борьбы с БАС20 февраля, 06:37 • 36203 просмотра
Трамп поручил рассекретить правительственные документы о внеземной жизни и НЛО20 февраля, 06:27 • 33705 просмотра
MELOVIN прокомментировал слухи об измене своего бывшего возлюбленного19 февраля, 21:12 • 27840 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Ланцет (барражирующий боеприпас)

Нефть из рф вместо Индии в феврале скупают со скидками нефтепереработчики из Китая - Bloomberg

Киев • УНН

 • 1078 просмотра

Китайские нефтепереработчики активно скупают российскую нефть, заменяя Индию как основного покупателя. Поставки российской сырой нефти в Китай выросли до 2,09 миллиона баррелей в день в феврале.

Нефть из рф вместо Индии в феврале скупают со скидками нефтепереработчики из Китая - Bloomberg

Нефть из России, от которой Индия отказалась на фоне давления США, скупают китайские нефтепереработчики. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Китайские нефтеперерабатывающие заводы скупают российскую нефть, которой Индия избегает, помогая Москве преодолеть падение закупок страной, которая обычно является ее крупнейшим покупателем баррелей морской транспортировки

- пишет издание.

Поставки российской сырой нефти в китайские порты выросли до 2,09 миллиона баррелей в день за первые 18 дней февраля, свидетельствуют данные отслеживания судов. Увеличение — с 1,72 миллиона баррелей в день за весь январь и 1,39 миллиона в декабре — более чем компенсировало падение из Индии.

Отмечается, что способность России находить покупателей для своей нефти жизненно важна для Кремля, поскольку война в Украине приближается к четырехлетней отметке, а также есть признаки давления на темпы добычи и бурения. В то же время США давят на индийские нефтеперерабатывающие заводы, чтобы они прекратили закупки сырой нефти из Москвы.

Импорт российской нефти в Индию в последние месяцы оставался на уровне около 1,2 миллиона баррелей в день, что меньше 1,78 миллиона в ноябре, и примерно на 40% ниже недавнего пика, зафиксированного в июне прошлого года.

Согласно данным отслеживания, в декабре объемы отгрузки сырой нефти марки Urals для Китая выросли до 600 000 баррелей в день. Это самый высокий показатель за период с 2018 года. Учитывая, что более 20 грузов еще не разгружены, и примерно половина из них до сих пор не имеет конечного пункта назначения, эта цифра может вырасти.

Напомним

Индия в этом месяце импортирует наибольшее количество сырой нефти из Саудовской Аравии за более чем шесть лет, поскольку Южноазиатская страна сталкивается с длительным давлением США относительно уменьшения закупок российских нефтепродуктов. 

Павел Башинский

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Bloomberg L.P.
Индия
Саудовская Аравия
Китай
Соединённые Штаты
Украина