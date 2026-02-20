Нефть из рф вместо Индии в феврале скупают со скидками нефтепереработчики из Китая - Bloomberg

Нефть из России, от которой Индия отказалась на фоне давления США, скупают китайские нефтепереработчики. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Китайские нефтеперерабатывающие заводы скупают российскую нефть, которой Индия избегает, помогая Москве преодолеть падение закупок страной, которая обычно является ее крупнейшим покупателем баррелей морской транспортировки - пишет издание.

Поставки российской сырой нефти в китайские порты выросли до 2,09 миллиона баррелей в день за первые 18 дней февраля, свидетельствуют данные отслеживания судов. Увеличение — с 1,72 миллиона баррелей в день за весь январь и 1,39 миллиона в декабре — более чем компенсировало падение из Индии.

Отмечается, что способность России находить покупателей для своей нефти жизненно важна для Кремля, поскольку война в Украине приближается к четырехлетней отметке, а также есть признаки давления на темпы добычи и бурения. В то же время США давят на индийские нефтеперерабатывающие заводы, чтобы они прекратили закупки сырой нефти из Москвы.

Импорт российской нефти в Индию в последние месяцы оставался на уровне около 1,2 миллиона баррелей в день, что меньше 1,78 миллиона в ноябре, и примерно на 40% ниже недавнего пика, зафиксированного в июне прошлого года.

Согласно данным отслеживания, в декабре объемы отгрузки сырой нефти марки Urals для Китая выросли до 600 000 баррелей в день. Это самый высокий показатель за период с 2018 года. Учитывая, что более 20 грузов еще не разгружены, и примерно половина из них до сих пор не имеет конечного пункта назначения, эта цифра может вырасти.

Напомним

Индия в этом месяце импортирует наибольшее количество сырой нефти из Саудовской Аравии за более чем шесть лет, поскольку Южноазиатская страна сталкивается с длительным давлением США относительно уменьшения закупок российских нефтепродуктов.