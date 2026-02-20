Поставки саудівської нафти в Індію зростають на тлі тиску США на скорочення російських обсягів - Bloomberg

Індія цього місяця імпортуватиме найбільшу кількість сирої нафти з Саудівської Аравії за понад шість років, оскільки Південноазійська країна стикається з тривалим тиском США щодо зменшення закупівель російських нафтопродуктів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Поставки з Саудівської Аравії, як очікується, зростуть до 1–1,1 мільйона барелів на день - це максимальний показник з листопада 2019 року, повідомив Суміт Рітолія - повідомив провідний аналітик Kpler.

За даними Kpler, це приблизно відповідає поставкам із росії, що стане значним скороченням розриву між двома постачальниками, який збільшився після того, як Індія наростила закупівлі російської нафти після вторгнення в Україну.

Видання зазначає, що тиск США на Індію досяг піку на початку цього місяця після того, як президент Дональд Трамп заявив, що країна погодилася припинити закупівлі російської нафти в рамках торговельної угоди — заяву, на яку Нью-Делі поки що не дав офіційної публічної відповіді. росія все ще залишиться найбільшим постачальником нафти для Індії цього місяця, якщо потоки досягнуть верхньої межі прогнозу Kpler — 1,2 мільйона барелів на день, проте поставки очікувано знизяться ще більше.

Індія стала одним із головних покупців російської нафти після вторгнення в Україну у 2022 році, коли виробник з ОПЕК+ був змушений значно знижувати ціни на свою нафту через відмову більшості інших покупців від енергії, пов’язаної з Москвою. На піку Південноазійська країна імпортувала по 2 мільйони барелів російської нафти на день.

За прогнозами Kpler, імпорт з росії зменшиться ще більше наступного місяця - до 800 тис.–1 млн барелів на день. Планове технічне обслуговування нафти на переробному заводі Nayara Energy Ltd., який повністю залежить від російської нафти через санкції ЄС, що відбудеться в квітні–травні, ще більше скоротить обсяги.

Для росії втрата частки на ринку Індії означає зменшення ключового каналу збуту нафти, виведеної з Європи після війни в Україні. Для Саудівської Аравії повернення на перше місце відновить стратегічний вплив на один із найшвидше зростаючих нафтових ринків.

