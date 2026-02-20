Поставки саудовской нефти в Индию растут на фоне давления США на сокращение российских объемов - Bloomberg
Киев • УНН
Индия импортирует наибольшее количество сырой нефти из Саудовской Аравии за более чем шесть лет, поскольку США давят на сокращение закупок российских нефтепродуктов.
Поставки из Саудовской Аравии, как ожидается, вырастут до 1–1,1 миллиона баррелей в день — это максимальный показатель с ноября 2019 года, сообщил Сумит Ритолия
По данным Kpler, это примерно соответствует поставкам из России, что станет значительным сокращением разрыва между двумя поставщиками, который увеличился после того, как Индия нарастила закупки российской нефти после вторжения в Украину.
Издание отмечает, что давление США на Индию достигло пика в начале этого месяца после того, как президент Дональд Трамп заявил, что страна согласилась прекратить закупки российской нефты в рамках торговой сделки — заявление, на которое Нью-Дели пока не дал официального публичного ответа. Россия все еще останется крупнейшим поставщиком нефти для Индии в этом месяце, если потоки достигнут верхней границы прогноза Kpler — 1,2 миллиона баррелей в день, однако поставки ожидаемо снизятся еще больше.
Индия стала одним из главных покупателей российской нефти после вторжения в Украину в 2022 году, когда производитель из ОПЕК+ был вынужден значительно снижать цены на свою нефть из-за отказа большинства других покупателей от энергии, связанной с Москвой. На пике южноазиатская страна импортировала по 2 миллиона баррелей российской нефти в день.
По прогнозам Kpler, импорт из России уменьшится еще больше в следующем месяце — до 800 тыс.–1 млн баррелей в день. Плановое техническое обслуживание нефти на перерабатывающем заводе Nayara Energy Ltd., который полностью зависит от российской нефти из-за санкций ЕС, которое состоится в апреле–мае, еще больше сократит объемы.
Для России потеря доли на рынке Индии означает уменьшение ключевого канала сбыта нефти, выведенной из Европы после войны в Украине. Для Саудовской Аравии возвращение на первое место восстановит стратегическое влияние на один из самых быстрорастущих нефтяных рынков.
