Поставки саудовской нефти в Индию растут на фоне давления США на сокращение российских объемов - Bloomberg

$43.270.03
50.920.34
ukenru
12:53 • 910 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против России в следующий понедельник - Каллас
12:27 • 3086 просмотра
Экспорт китайских дронов в РФ использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
10:00 • 13591 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
09:43 • 5160 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
07:56 • 15993 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 47122 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 80624 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 50101 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 84731 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 12:37 • 40991 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
3м/с
43%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
МВФ готовит новую кредитную программу для Украины на $8,1 млрд - Reuters20 февраля, 03:16 • 10346 просмотра
Трамп поручил рассекретить правительственные документы о внеземной жизни и НЛО20 февраля, 06:27 • 24332 просмотра
Звезда "Эйфории" и "Анатомии страсти" Эрик Дэйн умер в 53 года после борьбы с БАС20 февраля, 06:37 • 26463 просмотра
США и Канада перехватили 5 российских самолетов у Аляски 19 февраля - NORAD07:52 • 13638 просмотра
Трамп, похоже, с трудом не засыпал на инаугурационном заседании Совета мира - СМИVideo08:31 • 20784 просмотра
публикации
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto11:49 • 6176 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
10:00 • 13591 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 50222 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 84731 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 67072 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Сергей Лысак
Алексей Гончаренко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Донецкая область
Германия
Реклама
УНН Lite
Трамп, похоже, с трудом не засыпал на инаугурационном заседании Совета мира - СМИVideo08:31 • 20860 просмотра
Звезда "Эйфории" и "Анатомии страсти" Эрик Дэйн умер в 53 года после борьбы с БАС20 февраля, 06:37 • 26536 просмотра
Трамп поручил рассекретить правительственные документы о внеземной жизни и НЛО20 февраля, 06:27 • 24401 просмотра
MELOVIN прокомментировал слухи об измене своего бывшего возлюбленного19 февраля, 21:12 • 24705 просмотра
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра19 февраля, 12:42 • 35712 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Дипломатка
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Поставки саудовской нефти в Индию растут на фоне давления США на сокращение российских объемов - Bloomberg

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Индия импортирует наибольшее количество сырой нефти из Саудовской Аравии за более чем шесть лет, поскольку США давят на сокращение закупок российских нефтепродуктов.

Поставки саудовской нефти в Индию растут на фоне давления США на сокращение российских объемов - Bloomberg

Индия в этом месяце импортирует наибольшее количество сырой нефти из Саудовской Аравии за более чем шесть лет, поскольку южноазиатская страна сталкивается с длительным давлением США по сокращению закупок российских нефтепродуктов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Поставки из Саудовской Аравии, как ожидается, вырастут до 1–1,1 миллиона баррелей в день — это максимальный показатель с ноября 2019 года, сообщил Сумит Ритолия

- сообщил ведущий аналитик Kpler.

По данным Kpler, это примерно соответствует поставкам из России, что станет значительным сокращением разрыва между двумя поставщиками, который увеличился после того, как Индия нарастила закупки российской нефти после вторжения в Украину.

Издание отмечает, что давление США на Индию достигло пика в начале этого месяца после того, как президент Дональд Трамп заявил, что страна согласилась прекратить закупки российской нефты в рамках торговой сделки — заявление, на которое Нью-Дели пока не дал официального публичного ответа. Россия все еще останется крупнейшим поставщиком нефти для Индии в этом месяце, если потоки достигнут верхней границы прогноза Kpler — 1,2 миллиона баррелей в день, однако поставки ожидаемо снизятся еще больше.

Индия стала одним из главных покупателей российской нефти после вторжения в Украину в 2022 году, когда производитель из ОПЕК+ был вынужден значительно снижать цены на свою нефть из-за отказа большинства других покупателей от энергии, связанной с Москвой. На пике южноазиатская страна импортировала по 2 миллиона баррелей российской нефти в день.

По прогнозам Kpler, импорт из России уменьшится еще больше в следующем месяце — до 800 тыс.–1 млн баррелей в день. Плановое техническое обслуживание нефти на перерабатывающем заводе Nayara Energy Ltd., который полностью зависит от российской нефти из-за санкций ЕС, которое состоится в апреле–мае, еще больше сократит объемы.

Для России потеря доли на рынке Индии означает уменьшение ключевого канала сбыта нефти, выведенной из Европы после войны в Украине. Для Саудовской Аравии возвращение на первое место восстановит стратегическое влияние на один из самых быстрорастущих нефтяных рынков.

Венгрия собирается получать российскую нефть по морю из-за перебоев с трубопроводом – Сийярто говорит о заказанных первых партиях18.02.26, 14:26 • 3780 просмотров

Ольга Розгон

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
ОПЕК
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Индия
Европейский Союз
Саудовская Аравия
Соединённые Штаты
Украина