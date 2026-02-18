Венгрия собирается получать российскую нефть по морю из-за перебоев с трубопроводом – Сийярто говорит о заказанных первых партиях
Венгрия и Словакия обратились в Еврокомиссию относительно возможности покупки российской нефти морскими путями. Венгерская компания MOL уже заказала первые партии, которые прибудут в начале марта.
Венгрия и Словакия обратились в Еврокомиссию с просьбой обеспечить выполнение правила, согласно которому две страны также могут покупать российскую нефть морскими путями в случае невозможности поставок по трубопроводам, и венгерская компания MOL уже заказала первые партии, которые уже в пути, заявил министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто в Будапеште в среду, пишет УНН со ссылкой на MTI.
Сийярто, как пишет издание, обвинил в невозобновлении поставок нефти в Венгрию "по политическим причинам", якобы "имея целью помочь партии Tisza на предстоящих парламентских выборах". "Намерением Президента Украины является создание кризиса поставок нефти в Венгрии, но венгерское правительство готово к таким случаям", – заявил Сийярто.
"Венгрия имеет достаточные запасы, которых хватит более чем на три месяца. В то же время мы воспользуемся правилом Европейского Союза, согласно которому Венгрия и Словакия также могут покупать российскую нефть по морю в случае возникновения препятствий в трубопроводной транспортировке", - сказал он.
Сийярто объявил, что соответственно обратился со своим словацким коллегой Юраем Бланаром с совместным письмом в Европейскую комиссию, а именно к еврокомиссару по вопросам энергетики.
"В нем они указали, что Украина прекратила транспортировку нефти по политическим причинам, и поэтому просят соблюдать и применять правило Европейского Союза, согласно которому Венгрия и Словакия также могут покупать российскую нефть по морю", - пишет издание.
"Мы также предприняли соответствующую инициативу в отношении хорватов, поскольку мы можем транспортировать приобретенную сырую нефть по морю, в Венгрию через Хорватию", - отметил Сийярто.
"MOL также заказала первые партии, которые уже в пути. Они прибудут в хорватский порт практически в начале марта, откуда транспортировка сырой нефти на нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии и Словакии займет от пяти до десяти дней", - добавил глава МИД Венгрии.
