Венгрия собирается получать российскую нефть по морю из-за перебоев с трубопроводом – Сийярто говорит о заказанных первых партиях

$43.260.09
51.170.01
ukenru
Эксклюзив
12:34 • 3048 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
10:59 • 9220 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
10:49 • 8722 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
10:05 • 14252 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
09:44 • 17729 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток РФ затянуть переговоры
08:42 • 14520 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
07:55 • 15894 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
17 февраля, 18:24 • 24577 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Эксклюзив
17 февраля, 14:26 • 38906 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
17 февраля, 12:59 • 38762 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3м/с
73%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Новая «моральная» вертикаль кремля готовит россиян к долгой войне против Украины и Запада – СВР18 февраля, 04:03 • 9876 просмотра
"Успех Трампа": Виткофф заявил о значительном прогрессе в переговорах Украины и России в Женеве18 февраля, 05:31 • 17533 просмотра
Масштабный сбой произошел ночью в работе сервисов Google, YouTube и CloudflarePhoto18 февраля, 06:29 • 20454 просмотра
Делец организовал миллионную схему на поставках войску баллистических очков, которые простреливались, ему объявили подозрение - Генпрокурор07:39 • 7736 просмотра
Переговоры Украины, США и рф в Женеве завершились - росСМИ09:58 • 13086 просмотра
публикации
Почему НСЗУ и Минздрав игнорируют вопросы журналистов о сотрудничестве со скандальной клиникой Odrex?13:04 • 898 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
12:34 • 3048 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 49596 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 64454 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 71127 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Виктор Ляшко
Петер Сийярто
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Одесса
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto12:23 • 1216 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto11:16 • 3674 просмотра
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17 февраля, 17:21 • 17625 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 30252 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto17 февраля, 11:12 • 25503 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Хранитель

Венгрия собирается получать российскую нефть по морю из-за перебоев с трубопроводом – Сийярто говорит о заказанных первых партиях

Киев • УНН

 • 1102 просмотра

Венгрия и Словакия обратились в Еврокомиссию относительно возможности покупки российской нефти морскими путями. Венгерская компания MOL уже заказала первые партии, которые прибудут в начале марта.

Венгрия собирается получать российскую нефть по морю из-за перебоев с трубопроводом – Сийярто говорит о заказанных первых партиях

Венгрия и Словакия обратились в Еврокомиссию с просьбой обеспечить выполнение правила, согласно которому две страны также могут покупать российскую нефть морскими путями в случае невозможности поставок по трубопроводам, и венгерская компания MOL уже заказала первые партии, которые уже в пути, заявил министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто в Будапеште в среду, пишет УНН со ссылкой на MTI.

Подробности

Сийярто, как пишет издание, обвинил в невозобновлении поставок нефти в Венгрию "по политическим причинам", якобы "имея целью помочь партии Tisza на предстоящих парламентских выборах". "Намерением Президента Украины является создание кризиса поставок нефти в Венгрии, но венгерское правительство готово к таким случаям", – заявил Сийярто.

"Венгрия имеет достаточные запасы, которых хватит более чем на три месяца. В то же время мы воспользуемся правилом Европейского Союза, согласно которому Венгрия и Словакия также могут покупать российскую нефть по морю в случае возникновения препятствий в трубопроводной транспортировке", - сказал он.

Сийярто объявил, что соответственно обратился со своим словацким коллегой Юраем Бланаром с совместным письмом в Европейскую комиссию, а именно к еврокомиссару по вопросам энергетики.

ЕС контактирует с Украиной по поводу возобновления работы «Дружбы», по которой нефть из РФ идет в Венгрию и Словакию – СМИ18.02.26, 13:37 • 1874 просмотра

"В нем они указали, что Украина прекратила транспортировку нефти по политическим причинам, и поэтому просят соблюдать и применять правило Европейского Союза, согласно которому Венгрия и Словакия также могут покупать российскую нефть по морю", - пишет издание.

"Мы также предприняли соответствующую инициативу в отношении хорватов, поскольку мы можем транспортировать приобретенную сырую нефть по морю, в Венгрию через Хорватию", - отметил Сийярто.

"MOL также заказала первые партии, которые уже в пути. Они прибудут в хорватский порт практически в начале марта, откуда транспортировка сырой нефти на нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии и Словакии займет от пяти до десяти дней", - добавил глава МИД Венгрии.

Словакия объявила чрезвычайную ситуацию в нефтяной отрасли на фоне повреждения "Дружбы"18.02.26, 13:53 • 2378 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Европейская комиссия
Европейский Союз
Хорватия
Словакия
Венгрия
Будапешт
Украина