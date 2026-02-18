ЕС контактирует с Украиной по поводу возобновления работы «Дружбы», по которой нефть из РФ идет в Венгрию и Словакию – СМИ

Брюссель контактировал с Украиной по поводу поврежденного с конца января нефтепровода "Дружба", препятствующего поставкам российской нефти в Венгрию и Словакию, подтвердила представительница Европейской комиссии 17 февраля, пишет УНН со ссылкой на RFE/RL.

Детали

"Мы находимся в контакте с Украиной относительно сроков ремонта нефтепровода "Дружба" и того, как быстро он может быть запущен", – сказала представительница Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен журналистам в Брюсселе, добавив, что исполнительный орган ЕС готов созвать экстренную координационную группу с соответствующими сторонами для обсуждения альтернативных путей поставки топлива.

Итконен также заявила, что "краткосрочных рисков для безопасности поставок для Венгрии и Словакии нет", поскольку у них есть 90-дневные резервные запасы.

Остановка поставок российской нефти по трубопроводу вызвала напряженность между Украиной и государствами-членами ЕС Венгрией и Словакией, отмечает издание.

Словакия и Венгрия заявляют о перебоях в поставках нефти по трубопроводу "Дружба"

"На фоне того, как Киев утверждает, что причиной перебоев, начавшихся 27 января, стала атака российского беспилотника, премьер-министр Словакии Роберт Фицо 15 февраля заявил, что Украина задержала возобновление потока нефти, чтобы заставить Венгрию отказаться от своего вето относительно будущего членства Украины в Европейском Союзе". Фицо назвал это "политическим шантажом".

Хотя Европейский Союз ввел запрет на импорт российской нефти по трубопроводам из-за войны кремля в Украине, Венгрия и Словакия, не имеющие выхода к морю, получили исключения из этих санкций.

16 февраля Будапешт также выразил желание применить временное исключение для импорта российской нефти морским путем через Хорватию с использованием трубопровода Adria.

"Мы просим Хорватию разрешить транспортировку российской нефти в Венгрию и Словакию через трубопровод Adria, поскольку наше исключение из санкций предоставляет возможность импортировать российскую нефть морем, если поставки по трубопроводу будут нарушены", – написал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в X.

Министр экономики Хорватии Анте Шушняр заявил, что Загреб должен быть в состоянии помочь, написав в X, что "Хорватия не позволит, чтобы поставки топлива в Центральную Европу были под угрозой. Мы готовы помочь решить острую проблему с перебоями".

Однако он также раскритиковал Будапешт и Братиславу в том же сообщении в X за то, что до сих пор не смогли диверсифицировать импорт энергоносителей из России, добавив, что "трубопровод Adria готов, поэтому для любой страны ЕС не осталось никаких технических оправданий для того, чтобы оставаться привязанной к российской нефти. Баррель, купленный у России, может показаться некоторым странам дешевле, но помогает финансировать войну и атаки на украинский народ. Пришло время прекратить эту спекуляцию на войне".

В отчете, опубликованном 16 февраля Центром исследования демократии (CSD), аналитическим центром в Болгарии, также было отмечено, что Венгрии не нужна российская нефть, поскольку другие источники легкодоступны.

"Нет никаких технических или экономических оснований для продления действия санкционного исключения для российской нефти в Центральной Европе. Дальнейшая зависимость Венгрии – это политический выбор, который ослабляет единство ЕС и подрывает доверие к санкционному режиму. Постепенный отказ от российской нефти до конца 2026 года является одновременно возможным и важным для долгосрочной энергетической безопасности Европы", – сказал Мартин Владимиров, директор Программы энергетики и климата CSD.

