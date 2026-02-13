Словакия столкнулась с перебоями в поставках нефти по трубопроводу "Дружба". Также Венгрия заявила о перебоях, отметив, что в этом виновата Украина. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters и Bloomberg.

Как пишет Reuters со ссылкой на Министерство экономики Словакии, страна столкнулась с перебоями в поставках нефти по трубопроводу "Дружба" в Восточную Европу, но ожидает возобновления потоков в ближайшие дни.

Министерство заявило, что прерывание не повлияло на энергетическую безопасность Словакии, и не предоставило никаких дополнительных подробностей относительно продолжительности ожидаемой приостановки поставок.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в X написал: "Украина продолжает вмешиваться в предстоящие выборы в Венгрии. Зеленский по политическим соображениям решил не разрешать возобновление поставок нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба", несмотря на отсутствие каких-либо технических препятствий".

Издание Bloomberg пишет, что Украина опровергла обвинения Венгрии в том, что она блокировала поставки российской сырой нефти по политическим причинам, поскольку поток по ключевому трубопроводу остается приостановленным после атаки российских войск.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о двойных стандартах со стороны Венгрии.

Мы знаем, что венгерская сторона готовится снова пожаловаться на проблемы с транзитом российской нефти по трубопроводу "Дружба". Мы можем лишь посоветовать им обратиться к своим "друзьям" в москве с этими фотографиями. Это инфраструктура трубопровода "Дружба", которая горит после последнего целенаправленного удара россии 27 января, остановившего транзит нефти. Кстати, Венгрия не выразила россии никакого протеста по этому поводу. Они даже не могли произнести слово "россия". Двойные стандарты во всей красе. Правда заключается в том, что москва перестала быть надежным поставщиком с того момента, как начала агрессию против Украины. И эта агрессия является причиной всех проблем. К сожалению, лет этой реальности не хватило правительству Орбана, чтобы осознать это и диверсифицировать поставки. Мы предлагаем им открыть глаза