17:43 • 11658 просмотра
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Эксклюзив
17:39 • 17474 просмотра
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
Эксклюзив
5 марта, 12:41 • 42559 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
5 марта, 12:39 • 78033 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
5 марта, 12:11 • 46151 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
5 марта, 12:00 • 41785 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 67326 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 08:05 • 25738 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 49321 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 79990 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Трамп принял в Белом доме чемпионов MLS «Интер Майами» и их капитана Месси

Киев • УНН

 • 82 просмотра

Дональд Трамп принял чемпионов MLS «Интер Майами» и их капитана Лионеля Месси. Президент обсудил с командой внешнюю политику и военную операцию США против Ирана.

Трамп принял в Белом доме чемпионов MLS «Интер Майами» и их капитана Месси

Президент США Дональд Трамп провел торжественную встречу с игроками и тренерским штабом клуба "Интер Майами", которые стали победителями чемпионата Major League Soccer. Главным событием мероприятия стало присутствие капитана команды и легенды мирового футбола Лионеля Месси, которого глава государства лично поздравил с очередным титулом. Об этом пишет УНН.

Подробности

Журналисты, присутствовавшие на мероприятии, сообщили, что во время общения с Месси и другими игроками Трамп сосредоточил внимание на вопросах внешней политики. Президент подробно рассказывал спортсменам о ходе военной операции США против Ирана, продолжающейся в регионе Персидского залива.

Визит "Интер Майами" стал традиционным мероприятием для чествования спортивных достижений.

Степан Гафтко

СпортНовости Мира
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран