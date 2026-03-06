Трамп принял в Белом доме чемпионов MLS «Интер Майами» и их капитана Месси
Киев • УНН
Дональд Трамп принял чемпионов MLS «Интер Майами» и их капитана Лионеля Месси. Президент обсудил с командой внешнюю политику и военную операцию США против Ирана.
Президент США Дональд Трамп провел торжественную встречу с игроками и тренерским штабом клуба "Интер Майами", которые стали победителями чемпионата Major League Soccer. Главным событием мероприятия стало присутствие капитана команды и легенды мирового футбола Лионеля Месси, которого глава государства лично поздравил с очередным титулом. Об этом пишет УНН.
Подробности
Журналисты, присутствовавшие на мероприятии, сообщили, что во время общения с Месси и другими игроками Трамп сосредоточил внимание на вопросах внешней политики. Президент подробно рассказывал спортсменам о ходе военной операции США против Ирана, продолжающейся в регионе Персидского залива.
Визит "Интер Майами" стал традиционным мероприятием для чествования спортивных достижений.
