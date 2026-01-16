Визовая реформа Трампа: участники ЧМ-2026 и крупных лиг получили "зеленый свет" на въезд в США

Фото: AP

Администрация Дональда Трампа официально определила перечень спортивных соревнований, на которые не будет распространяться жесткий визовый запрет, действующий для граждан почти 40 стран. Кроме стратегически важного Чемпионата мира по футболу 2026 года, право на беспрепятственный въезд получили атлеты и персонал ведущих профессиональных лиг. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

В специальной депеше Государственного департамента, разосланной в консульства, отмечается, что участники предстоящего футбольного мундиаля 2026 года и Олимпийских игр-2028 освобождаются от ограничений. Это решение призвано гарантировать полноценное участие национальных сборных, несмотря на происхождение их игроков.

США ужесточили правила въезда для владельцев "грин-карт" и виз, новые законы вступили в силу 26 декабря

Исключения касаются исключительно:

профессиональных атлетов;

тренерского штаба;

вспомогательного персонала (врачей и технических специалистов).

Профессиональные лиги под защитой

Администрация также включила в список "крупных спортивных событий" турниры ведущих американских лиг: NBA, NHL, MLB, NFL, а также теннисные серии ATP и WTA. Это позволит иностранным легионерам продолжать выступления в США, несмотря на общее ужесточение иммиграционных стандартов.

Зрители остаются под санкциями

Несмотря на лояльность к спортсменам, правила в отношении болельщиков остаются непоколебимыми. Иностранным зрителям, журналистам и корпоративным спонсорам из стран "санкционного списка" въезд будет запрещен.

Лишь небольшая группа путешественников, непосредственно задействованных в Чемпионате мира по футболу или Олимпиаде, будет иметь право на это исключение - подчеркнули в Госдепе, отмечая, что приоритетом остается национальная безопасность.

США приостанавливают выдачу виз для 75 стран, включая россию и Иран