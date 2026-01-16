Візова реформа Трампа: учасники ЧС-2026 та великих ліг отримали "зелене світло" на в'їзд до США

Фото: AP

Адміністрація Дональда Трампа офіційно визначила перелік спортивних змагань, на які не поширюватиметься жорстка візова заборона, що діє для громадян майже 40 країн. Окрім стратегічно важливого Чемпіонату світу з футболу 2026 року, право на безперешкодний в'їзд отримали атлети та персонал провідних професійних ліг. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

У спеціальній депеші Державного департаменту, розісланій до консульств зазначається, що учасники майбутнього футбольного мундіалю 2026 року та Олімпійських ігор-2028 звільняються від обмежень. Це рішення покликане гарантувати повноцінну участь національних збірних, попри походження їхніх гравців.

Винятки стосуються виключно:

професійних атлетів;

тренерського штабу;

допоміжного персоналу (лікарів та технічних фахівців).

Професійні ліги під захистом

Адміністрація також включила до списку "великих спортивних подій" турніри провідних американських ліг: NBA, NHL, MLB, NFL, а також тенісні серії ATP та WTA. Це дозволить іноземним легіонерам продовжувати виступи у США, попри загальне посилення імміграційних стандартів.

Глядачі залишаються під санкціями

Попри лояльність до спортсменів, правила щодо вболівальників залишаються непохитними. Іноземним глядачам, журналістам та корпоративним спонсорам із країн "санкційного списку" в'їзд буде заборонено.

Лише невелика група мандрівників, які безпосередньо залучені до Чемпіонату світу з футболу або Олімпіади, матимуть право на цей виняток - підкреслили в Держдепі, наголошуючи, що пріоритетом залишається національна безпека.

