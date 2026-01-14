США призупиняють видачу віз для 75 країн, включаючи росію та Іран

Державний департамент США призупиняє оформлення всіх віз для 75 країн, щоб припинити роботу з заявниками, які вважаються такими, що можуть стати суспільним тягарем, передає УНН із посиланням на Fox News.

У службовій записці Державного департаменту, яку вперше опублікував Fox News Digital, консульським працівникам наказано відмовляти у видачі віз відповідно до чинного законодавства, поки департамент переглядає процедури перевірки.

Серед країн – Сомалі, росія, Афганістан, Бразилія, Іран, Ірак, Єгипет, Нігерія, Таїланд, Ємен та інші.

Пауза розпочнеться 21 січня і триватиме невизначений термін, доки департамент не проведе перегляд оформлення віз.

Видання зауважує, що заявникам старшого віку або з надмірною вагою може бути відмовлено, а також тим, хто раніше користувався державною грошовою допомогою або госпіталізацією.

Державний департамент використовуватиме свої давні повноваження, щоб вважати невідповідними потенційних іммігрантів, які стануть суспільним тягарем для Сполучених Штатів та зловживатимуть щедрістю американського народу