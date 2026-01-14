$43.180.08
США призупиняють видачу віз для 75 країн, включаючи росію та Іран

Київ • УНН

 • 468 перегляди

Державний департамент США призупиняє оформлення віз для 75 країн, включаючи росію та Іран, з 21 січня. Це пов'язано з переглядом процедур перевірки заявників, які можуть стати суспільним тягарем.

США призупиняють видачу віз для 75 країн, включаючи росію та Іран

Державний департамент США призупиняє оформлення всіх віз для 75 країн, щоб припинити роботу з заявниками, які вважаються такими, що можуть стати суспільним тягарем, передає УНН із посиланням на Fox News.

Деталі

У службовій записці Державного департаменту, яку вперше опублікував Fox News Digital, консульським працівникам наказано відмовляти у видачі віз відповідно до чинного законодавства, поки департамент переглядає процедури перевірки.

Серед країн – Сомалі, росія, Афганістан, Бразилія, Іран, Ірак, Єгипет, Нігерія, Таїланд, Ємен та інші.

Пауза розпочнеться 21 січня і триватиме невизначений термін, доки департамент не проведе перегляд оформлення віз.

Видання зауважує, що заявникам старшого віку або з надмірною вагою може бути відмовлено, а також тим, хто раніше користувався державною грошовою допомогою або госпіталізацією.

Державний департамент використовуватиме свої давні повноваження, щоб вважати невідповідними потенційних іммігрантів, які стануть суспільним тягарем для Сполучених Штатів та зловживатимуть щедрістю американського народу 

– заявив речник Державного департаменту Томмі Пігготт.

За його словами, імміграцію з цих 75 країн буде призупинено, поки Державний департамент переглядатиме процедури обробки імміграційних заяв, щоб запобігти в'їзду іноземних громадян, які користуються соціальною допомогою та державними виплатами.

Антоніна Туманова

