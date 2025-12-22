$42.250.09
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
16:37 • 10713 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 23528 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 18802 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
22 грудня, 13:08 • 20390 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
22 грудня, 13:06 • 21894 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
22 грудня, 11:25 • 20547 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
22 грудня, 10:46 • 20419 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
22 грудня, 10:39 • 17792 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
22 грудня, 10:33 • 13588 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
США збільшують виплати для мігрантів, які добровільно покинуть країну до 3000 доларів

Київ • УНН

 • 6 перегляди

У США пропонують нелегальним мігрантам 3000 доларів та оплачувану подорож за добровільний виїзд із США до кінця року. Це частина кампанії з прискорення депортацій та скорочення витрат на правоохоронну діяльність.

США збільшують виплати для мігрантів, які добровільно покинуть країну до 3000 доларів

Адміністрація Трампа пропонує нелегальним мігрантам 3000 доларів замість 1000 доларів і оплачувану подорож, якщо вони погодяться добровільно покинути США до кінця року. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Адміністрація Трампа пропонує нелегальним мігрантам 3000 доларів і оплачувану подорож, якщо вони погодяться добровільно покинути США до кінця року. Це її остання спроба посилити масові депортації та скоротити витрати на правоохоронну діяльність

- пише видання.

Зазначається, що нелегальні мігранти, які самостійно депортуються за допомогою додатку CBP Home, отримають оплачену подорож, організовану Міністерством внутрішньої безпеки, і матимуть право на скасування будь-яких цивільних штрафів або покарань за невиїзд із США.

Оголошення про цю політику є частиною кампанії, спрямованої на прискорення депортацій у святковий сезон.

Нелегальні іноземці повинні скористатися цим подарунком і самостійно депортуватися, бо якщо вони цього не зроблять, ми їх знайдемо, заарештуємо, і вони ніколи не повернуться

– заявила міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноєм.

За словами Ноем, з січня 2025 року 1,9 мільйона нелегальних мігрантів добровільно депортувалися, а десятки тисяч з них скористалися додатком CBP Home. Ці цифри не можна було перевірити незалежним чином. Додаток був створений під час адміністрації Байдена для мігрантів, щоб вони могли призначати співбесіди щодо надання притулку, але команда президента Дональда Трампа перейменувала його і змінила його призначення.

Нагадаємо

Адміністрація президента США Дональда Трампа пропонує мігрантам без документів 1000 доларів та оплату квитка, якщо вони погодяться добровільно покинути США, що є черговою спробою прискорити масову депортацію та скоротити витрати на правоохоронні органи.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Міністерство національної безпеки США
Bloomberg
Дональд Трамп