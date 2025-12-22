США збільшують виплати для мігрантів, які добровільно покинуть країну до 3000 доларів
Київ • УНН
У США пропонують нелегальним мігрантам 3000 доларів та оплачувану подорож за добровільний виїзд із США до кінця року. Це частина кампанії з прискорення депортацій та скорочення витрат на правоохоронну діяльність.
Адміністрація Трампа пропонує нелегальним мігрантам 3000 доларів замість 1000 доларів і оплачувану подорож, якщо вони погодяться добровільно покинути США до кінця року. Про це пише Bloomberg, передає УНН.
Деталі
Адміністрація Трампа пропонує нелегальним мігрантам 3000 доларів і оплачувану подорож, якщо вони погодяться добровільно покинути США до кінця року. Це її остання спроба посилити масові депортації та скоротити витрати на правоохоронну діяльність
Зазначається, що нелегальні мігранти, які самостійно депортуються за допомогою додатку CBP Home, отримають оплачену подорож, організовану Міністерством внутрішньої безпеки, і матимуть право на скасування будь-яких цивільних штрафів або покарань за невиїзд із США.
Оголошення про цю політику є частиною кампанії, спрямованої на прискорення депортацій у святковий сезон.
Нелегальні іноземці повинні скористатися цим подарунком і самостійно депортуватися, бо якщо вони цього не зроблять, ми їх знайдемо, заарештуємо, і вони ніколи не повернуться
За словами Ноем, з січня 2025 року 1,9 мільйона нелегальних мігрантів добровільно депортувалися, а десятки тисяч з них скористалися додатком CBP Home. Ці цифри не можна було перевірити незалежним чином. Додаток був створений під час адміністрації Байдена для мігрантів, щоб вони могли призначати співбесіди щодо надання притулку, але команда президента Дональда Трампа перейменувала його і змінила його призначення.
Нагадаємо
Адміністрація президента США Дональда Трампа пропонує мігрантам без документів 1000 доларів та оплату квитка, якщо вони погодяться добровільно покинути США, що є черговою спробою прискорити масову депортацію та скоротити витрати на правоохоронні органи.