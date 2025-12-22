США увеличивают выплаты для мигрантов, которые добровольно покинут страну, до 3000 долларов
Администрация Трампа предлагает нелегальным мигрантам 3000 долларов вместо 1000 долларов и оплачиваемое путешествие, если они согласятся добровольно покинуть США до конца года. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.
Детали
Отмечается, что нелегальные мигранты, которые самостоятельно депортируются с помощью приложения CBP Home, получат оплачиваемое путешествие, организованное Министерством внутренней безопасности, и будут иметь право на отмену любых гражданских штрафов или наказаний за невыезд из США.
Объявление об этой политике является частью кампании, направленной на ускорение депортаций в праздничный сезон.
Нелегальные иностранцы должны воспользоваться этим подарком и самостоятельно депортироваться, потому что если они этого не сделают, мы их найдем, арестуем, и они никогда не вернутся
По словам Ноэм, с января 2025 года 1,9 миллиона нелегальных мигрантов добровольно депортировались, а десятки тысяч из них воспользовались приложением CBP Home. Эти цифры нельзя было проверить независимым образом. Приложение было создано во время администрации Байдена для мигрантов, чтобы они могли назначать собеседования по предоставлению убежища, но команда президента Дональда Трампа переименовала его и изменила его назначение.
Напомним
