США увеличивают выплаты для мигрантов, которые добровольно покинут страну, до 3000 долларов

19:00 • 3434 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
16:37 • 10769 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 23602 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:00 • 18850 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
22 декабря, 13:08 • 20431 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
22 декабря, 13:06 • 21915 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
22 декабря, 11:25 • 20568 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
22 декабря, 10:46 • 20429 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
22 декабря, 10:39 • 17805 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
22 декабря, 10:33 • 13597 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 23584 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий22 декабря, 11:19 • 31954 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 63368 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 85344 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 119954 просмотра
США увеличивают выплаты для мигрантов, которые добровольно покинут страну, до 3000 долларов

Киев • УНН

 • 26 просмотра

В США предлагают нелегальным мигрантам 3000 долларов и оплачиваемое путешествие за добровольный выезд из США до конца года. Это часть кампании по ускорению депортаций и сокращению расходов на правоохранительную деятельность.

США увеличивают выплаты для мигрантов, которые добровольно покинут страну, до 3000 долларов

Администрация Трампа предлагает нелегальным мигрантам 3000 долларов вместо 1000 долларов и оплачиваемое путешествие, если они согласятся добровольно покинуть США до конца года. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Администрация Трампа предлагает нелегальным мигрантам 3000 долларов и оплачиваемое путешествие, если они согласятся добровольно покинуть США до конца года. Это ее последняя попытка усилить массовые депортации и сократить расходы на правоохранительную деятельность

- пишет издание.

Отмечается, что нелегальные мигранты, которые самостоятельно депортируются с помощью приложения CBP Home, получат оплачиваемое путешествие, организованное Министерством внутренней безопасности, и будут иметь право на отмену любых гражданских штрафов или наказаний за невыезд из США.

Объявление об этой политике является частью кампании, направленной на ускорение депортаций в праздничный сезон.

Нелегальные иностранцы должны воспользоваться этим подарком и самостоятельно депортироваться, потому что если они этого не сделают, мы их найдем, арестуем, и они никогда не вернутся

– заявила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм.

По словам Ноэм, с января 2025 года 1,9 миллиона нелегальных мигрантов добровольно депортировались, а десятки тысяч из них воспользовались приложением CBP Home. Эти цифры нельзя было проверить независимым образом. Приложение было создано во время администрации Байдена для мигрантов, чтобы они могли назначать собеседования по предоставлению убежища, но команда президента Дональда Трампа переименовала его и изменила его назначение.

Напомним

Администрация президента США Дональда Трампа предлагает мигрантам без документов 1000 долларов и оплату билета, если они согласятся добровольно покинуть США, что является очередной попыткой ускорить массовую депортацию и сократить расходы на правоохранительные органы.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Министерство внутренней безопасности США
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп