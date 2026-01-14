США приостанавливают выдачу виз для 75 стран, включая россию и Иран

Государственный департамент США приостанавливает оформление всех виз для 75 стран, чтобы прекратить работу с заявителями, которые считаются потенциально способными стать общественным бременем, передает УНН со ссылкой на Fox News.

В служебной записке Государственного департамента, впервые опубликованной Fox News Digital, консульским работникам предписано отказывать в выдаче виз в соответствии с действующим законодательством, пока департамент пересматривает процедуры проверки.

Среди стран – Сомали, россия, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд, Йемен и другие.

Пауза начнется 21 января и продлится неопределенный срок, пока департамент не проведет пересмотр оформления виз.

Издание отмечает, что заявителям старшего возраста или с избыточным весом может быть отказано, а также тем, кто ранее пользовался государственной денежной помощью или госпитализацией.

Государственный департамент будет использовать свои давние полномочия, чтобы считать несоответствующими потенциальных иммигрантов, которые станут общественным бременем для Соединенных Штатов и будут злоупотреблять щедростью американского народа