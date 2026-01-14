США приостанавливают выдачу виз для 75 стран, включая россию и Иран

$43.180.08
Эксклюзив
14:35 • 1656 просмотра
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
13:56 • 3260 просмотра
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
13:18 • 6240 просмотра
Рада назначила Наталуху главой Фонда госимущества
Эксклюзив
13:16 • 6816 просмотра
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
Эксклюзив
12:53 • 11352 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
12:25 • 7940 просмотра
Рада со второй попытки назначила Шмыгаля министром энергетики
12:14 • 10168 просмотра
Умер народный депутат от "Слуги народа" и экс-сценарист Студии "Квартал 95" Александр Кабанов
11:08 • 5268 просмотра
Кабмин усиливает контроль над ценами на лекарства: введены еженедельные отчеты и штрафы за нарушения
10:47 • 9786 просмотра
Федоров стал новым министром обороны: ВР приняла решение
Эксклюзив
10:05 • 10910 просмотра
Правоохранители расследуют 10 уголовных дел, в которых фигурирует скандальная клиника Odrex - Офис Генпрокурора
публикации
Эксклюзивы
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
12:53 • 11340 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo11:32 • 13864 просмотра
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?14 января, 07:00 • 29890 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto13 января, 19:36 • 46325 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 60181 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 22458 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 57186 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 50015 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 54768 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 56158 просмотра
США приостанавливают выдачу виз для 75 стран, включая россию и Иран

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Государственный департамент США приостанавливает оформление виз для 75 стран, включая россию и Иран, с 21 января. Это связано с пересмотром процедур проверки заявителей, которые могут стать общественным бременем.

США приостанавливают выдачу виз для 75 стран, включая россию и Иран

Государственный департамент США приостанавливает оформление всех виз для 75 стран, чтобы прекратить работу с заявителями, которые считаются потенциально способными стать общественным бременем, передает УНН со ссылкой на Fox News.

Детали

В служебной записке Государственного департамента, впервые опубликованной Fox News Digital, консульским работникам предписано отказывать в выдаче виз в соответствии с действующим законодательством, пока департамент пересматривает процедуры проверки.

Среди стран – Сомали, россия, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд, Йемен и другие.

Пауза начнется 21 января и продлится неопределенный срок, пока департамент не проведет пересмотр оформления виз.

Издание отмечает, что заявителям старшего возраста или с избыточным весом может быть отказано, а также тем, кто ранее пользовался государственной денежной помощью или госпитализацией.

Государственный департамент будет использовать свои давние полномочия, чтобы считать несоответствующими потенциальных иммигрантов, которые станут общественным бременем для Соединенных Штатов и будут злоупотреблять щедростью американского народа 

– заявил представитель Государственного департамента Томми Пигготт.

По его словам, иммиграция из этих 75 стран будет приостановлена, пока Государственный департамент будет пересматривать процедуры обработки иммиграционных заявлений, чтобы предотвратить въезд иностранных граждан, пользующихся социальной помощью и государственными выплатами.

США увеличивают выплаты для мигрантов, которые добровольно покинут страну, до 3000 долларов22.12.25, 22:34 • 4014 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Фокс Ньюс
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Таиланд
Ирак
Афганистан
Нигерия
Бразилия
Сомали
Соединённые Штаты
Египет
Иран
Йемен