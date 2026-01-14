США приостанавливают выдачу виз для 75 стран, включая россию и Иран
Киев • УНН
Государственный департамент США приостанавливает оформление виз для 75 стран, включая россию и Иран, с 21 января. Это связано с пересмотром процедур проверки заявителей, которые могут стать общественным бременем.
Государственный департамент США приостанавливает оформление всех виз для 75 стран, чтобы прекратить работу с заявителями, которые считаются потенциально способными стать общественным бременем, передает УНН со ссылкой на Fox News.
Детали
В служебной записке Государственного департамента, впервые опубликованной Fox News Digital, консульским работникам предписано отказывать в выдаче виз в соответствии с действующим законодательством, пока департамент пересматривает процедуры проверки.
Среди стран – Сомали, россия, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд, Йемен и другие.
Пауза начнется 21 января и продлится неопределенный срок, пока департамент не проведет пересмотр оформления виз.
Издание отмечает, что заявителям старшего возраста или с избыточным весом может быть отказано, а также тем, кто ранее пользовался государственной денежной помощью или госпитализацией.
Государственный департамент будет использовать свои давние полномочия, чтобы считать несоответствующими потенциальных иммигрантов, которые станут общественным бременем для Соединенных Штатов и будут злоупотреблять щедростью американского народа
По его словам, иммиграция из этих 75 стран будет приостановлена, пока Государственный департамент будет пересматривать процедуры обработки иммиграционных заявлений, чтобы предотвратить въезд иностранных граждан, пользующихся социальной помощью и государственными выплатами.
