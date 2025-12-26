США посилили правила в’їзду для власників "грін-карт" та віз, нові закони набрали чинності 26 грудня
З 26 грудня Міністерство внутрішньої безпеки США ввело нові протоколи імміграційного контролю. Тепер обов’язкове фотографування всіх негромадян США, включаючи власників Грін-карт, у кожному пункті в'їзду та виїзду.
Про це повідомляє Newsweek, пише УНН.
Деталі
Нові правила охоплюють навіть ті групи, які раніше були звільнені від біометрії: дітей до 14 років та дорослих старше 79 років. Окрім фотофіксації, співробітники Митної та прикордонної служби отримали право вимагати відбитки пальців та сканування райдужної оболонки ока для звірки зі Службою перевірки мандрівників. Повне розгортання системи в усіх аеропортах та портах триватиме від трьох до п'яти років.
Списки високого ризику та посилені перевірки
Особлива увага приділяється громадянам 19 країн, серед яких Афганістан, Іран, Куба, Венесуела, Сирія та Туркменістан. Для власників Грін-карт із цих держав запроваджено ретельний перегляд статусів та обов’язкові додаткові інтерв’ю на кордоні. Причиною такого кроку офіційно названо "занепокоєння щодо стандартів перевірки та здатності цих країн видавати безпечні документи".
Запровадження інтегрованої біометричної системи в'їзду-виїзду, за заявою Служби перевірки мандрівників, допоможе вирішити проблеми національної безпеки.
Це дозволяє ефективніше виявляти терористичні загрози, боротися із використанням фальшивих документів та відстежувати осіб, які перевищили термін дозволеного перебування у США
Рекомендації для мандрівників
Експерти попереджають про можливі затримки під час проходження прикордонного контролю та тривалий розгляд нових імміграційних заявок. Власникам Грін-карт рекомендується:
- Завжди мати при собі актуальні реєстраційні документи.
- Бути готовими до детальних опитувань щодо місця проживання та поїздок.
- Консультуватися з адвокатами перед виїздом зі США, особливо громадянам країн із "червоного списку".
