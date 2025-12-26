$41.930.22
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

США посилили правила в’їзду для власників "грін-карт" та віз, нові закони набрали чинності 26 грудня

Київ • УНН

 • 30 перегляди

З 26 грудня Міністерство внутрішньої безпеки США ввело нові протоколи імміграційного контролю. Тепер обов’язкове фотографування всіх негромадян США, включаючи власників Грін-карт, у кожному пункті в'їзду та виїзду.

США посилили правила в’їзду для власників "грін-карт" та віз, нові закони набрали чинності 26 грудня

З 26 грудня 2025 року Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS) ввело в дію нові протоколи імміграційного контролю. Головною зміною стало обов’язкове фотографування всіх негромадян США, включаючи законних постійних мешканців (власників Грін-карт), у кожному пункті в'їзду та виїзду. Про це повідомляє Newsweek, пише УНН.

Деталі

Нові правила охоплюють навіть ті групи, які раніше були звільнені від біометрії: дітей до 14 років та дорослих старше 79 років. Окрім фотофіксації, співробітники Митної та прикордонної служби отримали право вимагати відбитки пальців та сканування райдужної оболонки ока для звірки зі Службою перевірки мандрівників. Повне розгортання системи в усіх аеропортах та портах триватиме від трьох до п'яти років.

Списки високого ризику та посилені перевірки

Особлива увага приділяється громадянам 19 країн, серед яких Афганістан, Іран, Куба, Венесуела, Сирія та Туркменістан. Для власників Грін-карт із цих держав запроваджено ретельний перегляд статусів та обов’язкові додаткові інтерв’ю на кордоні. Причиною такого кроку офіційно названо "занепокоєння щодо стандартів перевірки та здатності цих країн видавати безпечні документи".

Трамп призупиняє лотерею "грін-карт" для іноземців: у чому причина19.12.25, 09:48 • 3411 переглядiв

Запровадження інтегрованої біометричної системи в'їзду-виїзду, за заявою Служби перевірки мандрівників, допоможе вирішити проблеми національної безпеки.

Це дозволяє ефективніше виявляти терористичні загрози, боротися із використанням фальшивих документів та відстежувати осіб, які перевищили термін дозволеного перебування у США 

– зазначили чиновники.

Рекомендації для мандрівників

Експерти попереджають про можливі затримки під час проходження прикордонного контролю та тривалий розгляд нових імміграційних заявок. Власникам Грін-карт рекомендується:

  • Завжди мати при собі актуальні реєстраційні документи.
    • Бути готовими до детальних опитувань щодо місця проживання та поїздок.
      • Консультуватися з адвокатами перед виїздом зі США, особливо громадянам країн із "червоного списку".

        Трамп планує розширити заборону на в'їзд до США до 30 країн після стрілянини у Вашингтоні02.12.25, 23:01 • 12520 переглядiв

        Степан Гафтко

        Новини Світу
        Міністерство національної безпеки США
        Куба
        Туркменістан
        Венесуела
        Афганістан
        Дональд Трамп
        Сирія
        Сполучені Штати Америки
        Іран