Трамп призупиняє лотерею "грін-карт" для іноземців: у чому причина

Президент США Дональд Трамп наказав призупинити програму лотереї "грін-карт" після того, як підозрюваний у стрілянині, який убив професора Массачусетського технологічного інституту, отримав її. Цей крок є частиною зусиль адміністрації Трампа щодо обмеження легальної імміграції.