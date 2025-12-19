$42.340.00
Ексклюзив
06:45 • 2324 перегляди
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Трамп призупиняє лотерею "грін-карт" для іноземців: у чому причина

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Президент США Дональд Трамп наказав призупинити програму лотереї "грін-карт" після того, як підозрюваний у стрілянині, який убив професора Массачусетського технологічного інституту, отримав її. Цей крок є частиною зусиль адміністрації Трампа щодо обмеження легальної імміграції.

Трамп призупиняє лотерею "грін-карт" для іноземців: у чому причина

Президент США Дональд Трамп наказав призупинити програму лотереї "грін-карт", яка дозволила підозрюваному у масовій стрілянині в Університеті Брауна та вбивстві професора Массачусетського технологічного інституту проживати в США, оголосила міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем у четвер пізно ввечері, пише УНН з посиланням на Axios.

Деталі

Заява міністра внутрішньої безпеки Крісті Ноем знаменує собою чергову спробу адміністрації Трампа обмежити легальну імміграцію на тлі ширших репресій, які викликали хвилю судових позовів, пише видання.

На ​​брифінгу в четвер увечері, на якому було оголошено про те, що підозрюваного у стрілянині знайшли мертвим, посадовці заявили, що громадянин Португалії навчався в Університеті Брауна в 2000-х роках і отримав "грін-карту" через програму лотереї Diversity Immigrant Visa (DV1) у 2017 році.

Ноем вказала в X, що Трамп сказав їй "негайно" доручити Службі громадянства та імміграції США (USCIS) призупинити "катастрофічну" програму, "щоб гарантувати, що більше американців не постраждають" від неї.

"Цю мерзенну особу ніколи не слід було допускати до нашої країни", - сказала вона про підозрюваного, Клаудіо Мануеля Невеша Валенте.

Доповнення

За програмою імміграційних віз для різноманітності (Diversity Immigrant Visa Program) видає до 55 000 імміграційних віз щороку людям з країн з низьким рівнем імміграції, згідно з веб-сторінкою уряду США.

Цілком ймовірно, що призупинення програми, створеної Конгресом США, зіткнеться з юридичними оскарженнями з боку груп захисту імміграційних прав, зазначає видання.

Трамп закликав законодавців припинити програму DV1 протягом його першого терміну.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Дональд Трамп
Португалія
Сполучені Штати Америки