Трамп приостанавливает лотерею "грин-карт" для иностранцев: в чем причина
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп приказал приостановить программу лотереи "грин-карт" после того, как подозреваемый в стрельбе, убивший профессора Массачусетского технологического института, получил ее. Этот шаг является частью усилий администрации Трампа по ограничению легальной иммиграции.
Президент США Дональд Трамп приказал приостановить программу лотереи "грин-карт", которая позволила подозреваемому в массовой стрельбе в Университете Брауна и убийстве профессора Массачусетского технологического института проживать в США, объявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм в четверг поздно вечером, пишет УНН со ссылкой на Axios.
Подробности
Заявление министра внутренней безопасности Кристи Ноэм знаменует собой очередную попытку администрации Трампа ограничить легальную иммиграцию на фоне более широких репрессий, которые вызвали волну судебных исков, пишет издание.
На брифинге в четверг вечером, на котором было объявлено о том, что подозреваемого в стрельбе нашли мертвым, чиновники заявили, что гражданин Португалии учился в Университете Брауна в 2000-х годах и получил "грин-карту" через программу лотереи Diversity Immigrant Visa (DV1) в 2017 году.
Ноэм указала в X, что Трамп сказал ей "немедленно" поручить Службе гражданства и иммиграции США (USCIS) приостановить "катастрофическую" программу, "чтобы гарантировать, что больше американцев не пострадают" от нее.
"Этого гнусного человека никогда не следовало допускать в нашу страну", - сказала она о подозреваемом, Клаудио Мануэле Невеше Валенте.
Дополнение
По программе иммиграционных виз для разнообразия (Diversity Immigrant Visa Program) выдается до 55 000 иммиграционных виз ежегодно людям из стран с низким уровнем иммиграции, согласно веб-странице правительства США.
Вполне вероятно, что приостановка программы, созданной Конгрессом США, столкнется с юридическими оспариваниями со стороны групп защиты иммиграционных прав, отмечает издание.
Трамп призывал законодателей прекратить программу DV1 в течение его первого срока.