Трамп планує розширити заборону на в'їзд до США до 30 країн після стрілянини у Вашингтоні

2 грудня, 12:35
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:33
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання
2 грудня, 11:57
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції
2 грудня, 14:40
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ "закриває очі" на трагедії в Odrex
2 грудня, 14:41
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри
16:58
Трамп заявив, що США більше не фінансують конфлікт в Україні та шукають шлях до миру
17:44
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри
16:58
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ "закриває очі" на трагедії в Odrex
2 грудня, 14:41
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції
2 грудня, 14:40
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання
2 грудня, 11:57
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:54
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Кая Каллас
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Ірландія
Європа
Німеччина
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає
1 грудня, 10:58
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбу
1 грудня, 08:53
П'ять шалених прем'єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зими
29 листопада, 16:59
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку
28 листопада, 02:36
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"
27 листопада, 06:49
Техніка
Соціальна мережа
TikTok
Bild
ChatGPT

Трамп планує розширити заборону на в'їзд до США до 30 країн після стрілянини у Вашингтоні

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Адміністрація американського президента Трампа планує розширити заборону на в'їзд до США до 30 країн після стрілянини у Вашингтоні, де загинула військовослужбовиця. Підозрюваний – громадянин Афганістану, що прибув до США у 2021 році.

Трамп планує розширити заборону на в'їзд до США до 30 країн після стрілянини у Вашингтоні

Адміністрація Дональда Трампа має намір розширити дію заборони на в'їзд до США, включивши до списку приблизно 30 країн, у відповідь на нещодавній напад у Вашингтоні, під час якого було розстріляно двох військовослужбовців Національної гвардії. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Рішення про посилення міграційних обмежень було прискорене після інциденту 26 листопада, коли загинула одна військовослужбовиця, а інший був поранений. Підозрюваним є 29-річний Рахманулла Лаканвал, громадянин Афганістану, який прибув до США у 2021 році.

Стрілянина біля Білого дому: Обвинувачений не визнав провини, виступаючи із лікарняного ліжка
02.12.25, 22:16

Представники Міністерства внутрішньої безпеки повідомили, що оновлений список із близько 30 країн очікується найближчим часом. Наразі повна або часткова заборона вже діє для 19 країн, включаючи Афганістан, Іран, Сомалі та Ємен.

Президент Трамп та його союзники використовують цей випадок для критики міграційної політики попередньої адміністрації та наполягають на негайному посиленні контролю. Серед анонсованих кроків – припинення в'їзду з деяких країн, позбавлення громадянства окремих натуралізованих мігрантів та скасування федеральних пільг для негромадян.

Стрілянина у Вашингтоні: адміністрація Трампа перевірить грін-карти вихідців з 19 країн
28.11.25, 08:56

Степан Гафтко

Сутички
Міністерство національної безпеки США
Bloomberg
Вашингтон
Афганістан
Дональд Трамп
Сомалі
Сполучені Штати Америки
Іран
Ємен