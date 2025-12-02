Трамп планує розширити заборону на в'їзд до США до 30 країн після стрілянини у Вашингтоні

Адміністрація Дональда Трампа має намір розширити дію заборони на в'їзд до США, включивши до списку приблизно 30 країн, у відповідь на нещодавній напад у Вашингтоні, під час якого було розстріляно двох військовослужбовців Національної гвардії. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Рішення про посилення міграційних обмежень було прискорене після інциденту 26 листопада, коли загинула одна військовослужбовиця, а інший був поранений. Підозрюваним є 29-річний Рахманулла Лаканвал, громадянин Афганістану, який прибув до США у 2021 році.

Стрілянина біля Білого дому: Обвинувачений не визнав провини, виступаючи із лікарняного ліжка

Представники Міністерства внутрішньої безпеки повідомили, що оновлений список із близько 30 країн очікується найближчим часом. Наразі повна або часткова заборона вже діє для 19 країн, включаючи Афганістан, Іран, Сомалі та Ємен.

Президент Трамп та його союзники використовують цей випадок для критики міграційної політики попередньої адміністрації та наполягають на негайному посиленні контролю. Серед анонсованих кроків – припинення в'їзду з деяких країн, позбавлення громадянства окремих натуралізованих мігрантів та скасування федеральних пільг для негромадян.

Стрілянина у Вашингтоні: адміністрація Трампа перевірить грін-карти вихідців з 19 країн