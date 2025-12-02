$42.340.08
2 грудня, 12:35 • 16423 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
2 грудня, 11:54 • 48812 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
2 грудня, 11:33 • 37977 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 30906 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 29481 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
2 грудня, 06:00 • 56594 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 53382 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
1 грудня, 15:35 • 60475 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 52081 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 47205 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Стрілянина біля Білого дому: Обвинувачений не визнав провини, виступаючи із лікарняного ліжка

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Рахманулла Лаканвал, громадянин Афганістану, обвинувачений у нападі та вбивстві військовослужбовців Нацгвардії біля Білого дому, не визнав провини. Він брав участь у першому судовому засіданні через відеозв'язок з лікарняного ліжка.

Стрілянина біля Білого дому: Обвинувачений не визнав провини, виступаючи із лікарняного ліжка

Громадянин Афганістану Рахманулла Лаканвал, обвинувачений у нападі та вбивстві військовослужбовців Національної гвардії поблизу Білого дому 26 листопада, не визнав себе винним під час свого першого судового засідання, яке відбулося через відеозв'язок прямо з лікарняного ліжка. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

У вівторок, під час короткого судового слухання у Вашингтоні, 29-річний Рахманулла Лаканвал, який також отримав поранення під час інциденту, через свого адвоката відхилив звинувачення у вбивстві та нападі.

Стрілянина у Вашингтоні: адміністрація Трампа перевірить грін-карти вихідців з 19 країн28.11.25, 08:56 • 3802 перегляди

Стрілянина, яку прокурор Аріель Дін назвав "шокуючим злочином", призвела до загибелі 20-річної військової Сари Бекстром та поранення 24-річного штаб-сержанта Ендрю Вулфа. Військовослужбовці Національної гвардії Західної Вірджинії перебували у столиці для посилення правоохоронних органів.

Трамп повідомив про смерть військовослужбовиці Нацгвардії внаслідок стрілянини біля Білого дому28.11.25, 07:28 • 6112 переглядiв

Прокурор зазначив, що Лаканвал, схоже, "ймовірно перетнув місто", щоб здійснити те, що влада розслідує як напад у стилі засідки. Суддя-магістрат наказав затримати обвинуваченого без права на звільнення, пославшись на "чистий жах, що став результатом" його дій.

Стрілянина у Вашингтоні: США призупиняють обробку запитів на в'їзд з Афганістану, підозрюваний воював з талібами27.11.25, 13:17 • 2767 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
