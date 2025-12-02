Стрілянина біля Білого дому: Обвинувачений не визнав провини, виступаючи із лікарняного ліжка
Київ • УНН
Рахманулла Лаканвал, громадянин Афганістану, обвинувачений у нападі та вбивстві військовослужбовців Нацгвардії біля Білого дому, не визнав провини. Він брав участь у першому судовому засіданні через відеозв'язок з лікарняного ліжка.
Деталі
У вівторок, під час короткого судового слухання у Вашингтоні, 29-річний Рахманулла Лаканвал, який також отримав поранення під час інциденту, через свого адвоката відхилив звинувачення у вбивстві та нападі.
Стрілянина, яку прокурор Аріель Дін назвав "шокуючим злочином", призвела до загибелі 20-річної військової Сари Бекстром та поранення 24-річного штаб-сержанта Ендрю Вулфа. Військовослужбовці Національної гвардії Західної Вірджинії перебували у столиці для посилення правоохоронних органів.
Прокурор зазначив, що Лаканвал, схоже, "ймовірно перетнув місто", щоб здійснити те, що влада розслідує як напад у стилі засідки. Суддя-магістрат наказав затримати обвинуваченого без права на звільнення, пославшись на "чистий жах, що став результатом" його дій.
