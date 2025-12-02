Стрілянина біля Білого дому: Обвинувачений не визнав провини, виступаючи із лікарняного ліжка

Громадянин Афганістану Рахманулла Лаканвал, обвинувачений у нападі та вбивстві військовослужбовців Національної гвардії поблизу Білого дому 26 листопада, не визнав себе винним під час свого першого судового засідання, яке відбулося через відеозв'язок прямо з лікарняного ліжка. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

У вівторок, під час короткого судового слухання у Вашингтоні, 29-річний Рахманулла Лаканвал, який також отримав поранення під час інциденту, через свого адвоката відхилив звинувачення у вбивстві та нападі.

Стрілянина у Вашингтоні: адміністрація Трампа перевірить грін-карти вихідців з 19 країн

Стрілянина, яку прокурор Аріель Дін назвав "шокуючим злочином", призвела до загибелі 20-річної військової Сари Бекстром та поранення 24-річного штаб-сержанта Ендрю Вулфа. Військовослужбовці Національної гвардії Західної Вірджинії перебували у столиці для посилення правоохоронних органів.

Трамп повідомив про смерть військовослужбовиці Нацгвардії внаслідок стрілянини біля Білого дому

Прокурор зазначив, що Лаканвал, схоже, "ймовірно перетнув місто", щоб здійснити те, що влада розслідує як напад у стилі засідки. Суддя-магістрат наказав затримати обвинуваченого без права на звільнення, пославшись на "чистий жах, що став результатом" його дій.

Стрілянина у Вашингтоні: США призупиняють обробку запитів на в'їзд з Афганістану, підозрюваний воював з талібами