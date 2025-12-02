$42.340.08
Стрельба у Белого дома: Обвиняемый не признал вины, выступая с больничной койки

Киев • УНН

 • 838 просмотра

Рахманулла Лаканвал, гражданин Афганистана, обвиняемый в нападении и убийстве военнослужащих Нацгвардии у Белого дома, не признал вины. Он участвовал в первом судебном заседании по видеосвязи с больничной койки.

Стрельба у Белого дома: Обвиняемый не признал вины, выступая с больничной койки

Гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал, обвиняемый в нападении и убийстве военнослужащих Национальной гвардии вблизи Белого дома 26 ноября, не признал себя виновным во время своего первого судебного заседания, которое состоялось по видеосвязи прямо из больничной койки. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Во вторник, во время короткого судебного слушания в Вашингтоне, 29-летний Рахманулла Лаканвал, который также получил ранения во время инцидента, через своего адвоката отклонил обвинения в убийстве и нападении.

Стрельба в Вашингтоне: администрация Трампа проверит грин-карты выходцев из 19 стран28.11.25, 08:56 • 3804 просмотра

Стрельба, которую прокурор Ариэль Дин назвал "шокирующим преступлением", привела к гибели 20-летней военнослужащей Сары Бекстром и ранению 24-летнего штаб-сержанта Эндрю Вулфа. Военнослужащие Национальной гвардии Западной Вирджинии находились в столице для усиления правоохранительных органов.

Трамп сообщил о смерти военнослужащей Нацгвардии в результате стрельбы возле Белого дома28.11.25, 07:28 • 6149 просмотров

Прокурор отметил, что Лаканвал, похоже, "вероятно, пересек город", чтобы совершить то, что власти расследуют как нападение в стиле засады. Судья-магистрат приказал задержать обвиняемого без права на освобождение, сославшись на "чистый ужас, ставший результатом" его действий.

Стрельба в Вашингтоне: США приостанавливают обработку запросов на въезд из Афганистана, подозреваемый воевал с талибами27.11.25, 13:17 • 2767 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Пожизненное лишение свободы
Столкновения
Ассошиэйтед Пресс
Вашингтон
Афганистан
Дональд Трамп
Соединённые Штаты