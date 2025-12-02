Стрельба у Белого дома: Обвиняемый не признал вины, выступая с больничной койки

Гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал, обвиняемый в нападении и убийстве военнослужащих Национальной гвардии вблизи Белого дома 26 ноября, не признал себя виновным во время своего первого судебного заседания, которое состоялось по видеосвязи прямо из больничной койки. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Во вторник, во время короткого судебного слушания в Вашингтоне, 29-летний Рахманулла Лаканвал, который также получил ранения во время инцидента, через своего адвоката отклонил обвинения в убийстве и нападении.

Стрельба, которую прокурор Ариэль Дин назвал "шокирующим преступлением", привела к гибели 20-летней военнослужащей Сары Бекстром и ранению 24-летнего штаб-сержанта Эндрю Вулфа. Военнослужащие Национальной гвардии Западной Вирджинии находились в столице для усиления правоохранительных органов.

Прокурор отметил, что Лаканвал, похоже, "вероятно, пересек город", чтобы совершить то, что власти расследуют как нападение в стиле засады. Судья-магистрат приказал задержать обвиняемого без права на освобождение, сославшись на "чистый ужас, ставший результатом" его действий.

