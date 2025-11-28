$42.300.10
48.950.00
ukenru
06:35 • 1270 перегляди
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Стрілянина у Вашингтоні: адміністрація Трампа перевірить грін-карти вихідців з 19 країн

Київ • УНН

 • 180 перегляди

Адміністрація Дональда Трампа ініціює перевірку грін-карт вихідців з 19 країн підвищеного ризику після стрілянини у Вашингтоні, внаслідок якої поранено двох нацгвардійців. Це рішення прийнято після того, як підозрюваним у стрілянині виявився громадянин Афганістану.

Стрілянина у Вашингтоні: адміністрація Трампа перевірить грін-карти вихідців з 19 країн

Адміністрація президента США Дональда Трампа перевірить грін-карти вихідців з 19 країн після стрілянини в Вашингтоні, внаслідок якої важкі поранення отримали двоє бійців Національної гвардії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Службу громадянства та імміграції США.

Деталі

У повідомленні не називаються країни, про які йде мова, але уточнюється, що це країни з високим ризиком.

За словами директора Служби громадянства та імміграції США Джозефа Едлоу, дане рішення включає оцінку того, звідки вони приїжджають і чому. Він додав, що ще за часів адміністрації Джо Байдена були скасовані "основні стандарти перевірки та відбору. Натомість було надано пріоритет швидкому переселенню іноземців з країн високого ризику над безпекою американських громадян".

Ми видаємо нові політичні вказівки, які дозволяють співробітникам USCIS враховувати фактори, характерні для конкретної країни, як значні негативні фактори при розгляді імміграційних запитів. Життя американців на першому місці

- йдеться в заяві Джозефа Едлоу.

Нагадаємо

У Вашингтоні поблизу Білого дому сталася стрілянина, внаслідок якої було поранено двох Нацгвардійців.

На це відреагував Дональд Трамп. Він заявив, що "тварина, яка поранила двох Нацгвардійців, заплатить дуже високу ціну".

Пізніше Трамп повідомив, що підозрюваний у стрілянині є громадянином Афганістану.

Також Служба громадянства та імміграції США оголосила про перегляд статусу для всіх іммігрантів з Афганістану.

Євген Устименко

