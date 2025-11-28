Стрілянина у Вашингтоні: адміністрація Трампа перевірить грін-карти вихідців з 19 країн

Адміністрація президента США Дональда Трампа перевірить грін-карти вихідців з 19 країн після стрілянини в Вашингтоні, внаслідок якої важкі поранення отримали двоє бійців Національної гвардії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Службу громадянства та імміграції США.

У повідомленні не називаються країни, про які йде мова, але уточнюється, що це країни з високим ризиком.

За словами директора Служби громадянства та імміграції США Джозефа Едлоу, дане рішення включає оцінку того, звідки вони приїжджають і чому. Він додав, що ще за часів адміністрації Джо Байдена були скасовані "основні стандарти перевірки та відбору. Натомість було надано пріоритет швидкому переселенню іноземців з країн високого ризику над безпекою американських громадян".

Ми видаємо нові політичні вказівки, які дозволяють співробітникам USCIS враховувати фактори, характерні для конкретної країни, як значні негативні фактори при розгляді імміграційних запитів. Життя американців на першому місці