Стрілянина у Вашингтоні: Трамп заявив, що нацгвардійців поранив афганець - Axios
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що підозрюваний у стрілянині, внаслідок якої двоє нацгвардійців отримали поранення, є громадянином Афганістану. Адміністрація Трампа пообіцяла переглянути статус усіх афганських іммігрантів, прийнятих за часів Байдена.
Президент США Дональд Трамп заявив, що підозрюваний у стрілянині в Вашингтоні, під час якої двоє членів Національної гвардії зі штату Західна Вірджинія отримали важкі поранення, є громадянином Афганістану. Про це повідомляє УНН з посиланням на Axios.
Деталі
Трамп пообіцяв посилити жорсткі заходи своєї адміністрації щодо іммігрантів. Після цього Служба громадянства та імміграції США оголосила, що статус усіх громадян Афганістану, прийнятих за минулої адміністрації Джо Байдена - буде переглянуто.
У адміністрації Трампа заявили про "перевірку кожного іммігранта, який в'їхав до США з Афганістану за часів Байдена", і вжиття "всіх необхідних заходів для забезпечення виселення будь-якої особи з будь-якої країни, яка не належить до цієї країни або не приносить користі нашій країні".
Нагадаємо
Напередодні у Вашингтоні поблизу Білого дому сталася стрілянина, внаслідок якої було поранено двох Нацгвардійців.
На це відреагував Дональд Трамп. Він заявив, що "тварина, яка поранила двох Нацгвардійців, заплатить дуже високу ціну".