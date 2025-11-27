Стрельба в Вашингтоне: Трамп заявил, что нацгвардейцев ранил афганец - Axios
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне, во время которой двое членов Национальной гвардии из штата Западная Вирджиния получили тяжелые ранения, является гражданином Афганистана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Axios.
Детали
Трамп пообещал ужесточить жесткие меры своей администрации в отношении иммигрантов. После этого Служба гражданства и иммиграции США объявила, что статус всех граждан Афганистана, принятых при прошлой администрации Джо Байдена, будет пересмотрен.
В администрации Трампа заявили о "проверке каждого иммигранта, въехавшего в США из Афганистана во времена Байдена", и принятии "всех необходимых мер для обеспечения выселения любого лица из любой страны, которое не принадлежит к этой стране или не приносит пользы нашей стране".
Напомним
Накануне в Вашингтоне вблизи Белого дома произошла стрельба, в результате которой были ранены двое Нацгвардейцев.
На это отреагировал Дональд Трамп. Он заявил, что "животное, ранившее двух Нацгвардейцев, заплатит очень высокую цену".