Стрельба в Вашингтоне: Трамп заявил, что нацгвардейцев ранил афганец - Axios

Эксклюзив
07:45 • 424 просмотра
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
07:27 • 1274 просмотра
Новый спецпосланник США предупредил Европу, что РФ накапливает ракеты - NYT
01:49 • 27638 просмотра
Сначала мирное соглашение: Рубио выдвинул условие для предоставления Украине гарантий безопасности - Politico
26 ноября, 15:50 • 28593 просмотра
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
26 ноября, 15:49 • 59589 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto
26 ноября, 15:41 • 31370 просмотра
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
26 ноября, 15:07 • 30160 просмотра
Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работеVideo
26 ноября, 15:02 • 21100 просмотра
В МИД Молдовы послу рф вручили ноту протеста: к зданию ведомства принесли российский беспилотникVideo
26 ноября, 14:47 • 12977 просмотра
Ученые могли наконец впервые "увидеть" темную материю: новое исследованиеPhoto
26 ноября, 14:38 • 10630 просмотра
россия не готова делать новые уступки, в том числе и в контексте "сво" в переговорах по Украине – МИД РФVideo
The Guardian: конфискация активов Москвы — единственный путь остановить войну в Украине и спасти Европу26 ноября, 21:59
"Слив" разговора Виткоффа с Ушаковым: откуда "растут уши"? Расследование The Guardian27 ноября, 01:14
россия штампует фейковые иски против Украины во временно оккупированном Крыму - ЦНС02:18
ССО показали ликвидацию члена вражеской ДРГ и взятие в плен еще двух на Донецком направленииVideo02:50
"Подонки и уроды": Трамп эмоционально воспринял материал The New York Times о своем старении03:23
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
Эксклюзив
07:45
07:45
Глубокий кризис в антикоррупционной инфраструктуре. Почему дело Миндича не сняло вопросов к НАБУ и САП, а лишь их усилило26 ноября, 16:04
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto26 ноября, 15:49
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах УкраиныPhotoVideo26 ноября, 14:17
Что делать в огороде в декабре: советы для тех, кто не отдыхает зимойPhoto26 ноября, 13:53
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"06:49
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49
Стрельба в Вашингтоне: Трамп заявил, что нацгвардейцев ранил афганец - Axios

Киев • УНН

 302 просмотра

Дональд Трамп заявил, что подозреваемый в стрельбе, в результате которой двое нацгвардейцев получили ранения, является гражданином Афганистана. Администрация Трампа пообещала пересмотреть статус всех афганских иммигрантов, принятых во времена Байдена.

Стрельба в Вашингтоне: Трамп заявил, что нацгвардейцев ранил афганец - Axios

Президент США Дональд Трамп заявил, что подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне, во время которой двое членов Национальной гвардии из штата Западная Вирджиния получили тяжелые ранения, является гражданином Афганистана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Axios.

Детали

Трамп пообещал ужесточить жесткие меры своей администрации в отношении иммигрантов. После этого Служба гражданства и иммиграции США объявила, что статус всех граждан Афганистана, принятых при прошлой администрации Джо Байдена, будет пересмотрен.

В администрации Трампа заявили о "проверке каждого иммигранта, въехавшего в США из Афганистана во времена Байдена", и принятии "всех необходимых мер для обеспечения выселения любого лица из любой страны, которое не принадлежит к этой стране или не приносит пользы нашей стране".

Напомним

Накануне в Вашингтоне вблизи Белого дома произошла стрельба, в результате которой были ранены двое Нацгвардейцев.

На это отреагировал Дональд Трамп. Он заявил, что "животное, ранившее двух Нацгвардейцев, заплатит очень высокую цену".

Евгений Устименко

