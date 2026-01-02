Миколаїв під ударом ворожих дронів: у місті пролунали три вибухи

Миколаїв у ніч на п'ятницю, 2 січня, опнився під ударом ворожих дронів. Про це повідомив міський голова Сєнкевич, інформує УНН.

Деталі

За його словами, Миколаїв перебуває під загрозою атаки БпЛА.

Було чутно вибух у Миколаєві. Триває загроза дронів для нашого міста! - написав Сєнкевич.

Тим часом місцеві пабліки повідомляють про три вибухи у Миколаєві протягом ночі.

Нагадаємо

росія у ніч на 26 грудня атакувала Миколаїв дронами, у Миколаївському районі сталося знеструмлення.

росіяни атакували Миколаїв: частина міста та області залишилися без світла