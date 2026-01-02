Миколаїв під ударом ворожих дронів: у місті пролунали три вибухи

$42.350.03
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 43241 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 38318 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 36846 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 137924 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 137623 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 49267 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 42732 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 36693 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 29640 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
Україна відзначає 117-ту річницю з дня народження Степана Бандери: де відбулись церемоніїPhoto1 січня, 16:02 • 7706 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 17850 перегляди
У Словаччині заявили, що Україна ніколи не буде в НАТО1 січня, 18:30 • 4118 перегляди
"6-7" визнано найдратівливішим сленгом 2025 року за версією американського університету1 січня, 18:47 • 9960 перегляди
"Нехай крадуть, але не у Чехії": спікер парламенту виступив проти постачання зброї Україні23:07 • 3728 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 17895 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 37950 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 137924 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 80210 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 107567 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Хакан Фідан
Дональд Туск
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Запоріжжя
Донецька область
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 24719 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 33012 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 33825 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 80210 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 33144 перегляди
Миколаїв під ударом ворожих дронів: у місті пролунали три вибухи

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Миколаїв зазнав атаки ворожих дронів у ніч на п'ятницю, 2 січня. Міський голова Сєнкевич повідомив про вибухи та загрозу БпЛА.

Миколаїв під ударом ворожих дронів: у місті пролунали три вибухи

Миколаїв у ніч на п'ятницю, 2 січня, опнився під ударом ворожих дронів. Про це повідомив міський голова Сєнкевич, інформує УНН.

Деталі

За його словами, Миколаїв перебуває під загрозою атаки БпЛА.

Було чутно вибух у Миколаєві. Триває загроза дронів для нашого міста!

- написав Сєнкевич.

Тим часом місцеві пабліки повідомляють про три вибухи у Миколаєві протягом ночі.

Нагадаємо

росія у ніч на 26 грудня атакувала Миколаїв дронами, у Миколаївському районі сталося знеструмлення.

росіяни атакували Миколаїв: частина міста та області залишилися без світла20.12.25, 00:19 • 4772 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Повітряна тривога
Війна в Україні
Миколаїв