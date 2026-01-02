Николаев под ударом вражеских дронов: в городе прогремели три взрыва

Николаев в ночь на пятницу, 2 января, оказался под ударом вражеских дронов. Об этом сообщил городской голова Сенкевич, информирует УНН.

Подробности

По его словам, Николаев находится под угрозой атаки БпЛА.

Был слышен взрыв в Николаеве. Продолжается угроза дронов для нашего города! - написал Сенкевич.

Тем временем местные паблики сообщают о трех взрывах в Николаеве в течение ночи.

Напомним

Россия в ночь на 26 декабря атаковала Николаев дронами, в Николаевском районе произошло обесточивание.

россияне атаковали Николаев: часть города и области остались без света