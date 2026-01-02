Николаев под ударом вражеских дронов: в городе прогремели три взрыва
Николаев подвергся атаке вражеских дронов в ночь на пятницу, 2 января. Мэр Сенкевич сообщил о взрывах и угрозе БПЛА.
Николаев в ночь на пятницу, 2 января, оказался под ударом вражеских дронов. Об этом сообщил городской голова Сенкевич, информирует УНН.
По его словам, Николаев находится под угрозой атаки БпЛА.
Был слышен взрыв в Николаеве. Продолжается угроза дронов для нашего города!
Тем временем местные паблики сообщают о трех взрывах в Николаеве в течение ночи.
Россия в ночь на 26 декабря атаковала Николаев дронами, в Николаевском районе произошло обесточивание.
