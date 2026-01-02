$42.350.03
1 января, 13:04
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Николаев под ударом вражеских дронов: в городе прогремели три взрыва

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Николаев подвергся атаке вражеских дронов в ночь на пятницу, 2 января. Мэр Сенкевич сообщил о взрывах и угрозе БПЛА.

Николаев под ударом вражеских дронов: в городе прогремели три взрыва

Николаев в ночь на пятницу, 2 января, оказался под ударом вражеских дронов. Об этом сообщил городской голова Сенкевич, информирует УНН.

Подробности

По его словам, Николаев находится под угрозой атаки БпЛА.

Был слышен взрыв в Николаеве. Продолжается угроза дронов для нашего города!

- написал Сенкевич.

Тем временем местные паблики сообщают о трех взрывах в Николаеве в течение ночи.

Напомним

Россия в ночь на 26 декабря атаковала Николаев дронами, в Николаевском районе произошло обесточивание.

россияне атаковали Николаев: часть города и области остались без света20.12.25, 00:19 • 4772 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Воздушная тревога
Война в Украине
Николаев