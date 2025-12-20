россияне атаковали Николаев: часть города и области остались без света
Киев • УНН
Вечером 19 декабря российские войска нанесли удар по Николаеву и области, что привело к отключению электроснабжения в части города и отдельных населенных пунктах. Все необходимые службы работают на местах обстрела.
Вечером 19 декабря российские войска нанесли удар по Николаеву и области. В результате атаки часть города и отдельные населенные пункты региона остались без электроснабжения. Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич, передает УНН.
российские террористы атаковали Николаев. Зафиксированы отключения электроэнергии в Николаеве. А также, по информации ОВА, в Николаевском и Вознесенском районах
По его словам, все необходимые службы работают на местах обстрела.
Напомним
В ночь на 18 декабря военные рф атаковали энергетическую инфраструктуру Вознесенска. Из-за повреждений было временно прекращено водоснабжение в одном из микрорайонов города.
