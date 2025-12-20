$42.340.00
19 декабря, 15:48 • 12867 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
19 декабря, 15:34 • 24216 просмотра
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
19 декабря, 14:53 • 22528 просмотра
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 40840 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
19 декабря, 14:08 • 31749 просмотра
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
19 декабря, 12:39 • 18038 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
19 декабря, 12:26 • 18733 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
19 декабря, 12:10 • 14013 просмотра
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 29182 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
19 декабря, 11:08 • 11703 просмотра
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
россияне атаковали Николаев: часть города и области остались без света

Киев • УНН

 • 82 просмотра

Вечером 19 декабря российские войска нанесли удар по Николаеву и области, что привело к отключению электроснабжения в части города и отдельных населенных пунктах. Все необходимые службы работают на местах обстрела.

россияне атаковали Николаев: часть города и области остались без света

Вечером 19 декабря российские войска нанесли удар по Николаеву и области. В результате атаки часть города и отдельные населенные пункты региона остались без электроснабжения. Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич, передает УНН.

российские террористы атаковали Николаев. Зафиксированы отключения электроэнергии в Николаеве. А также, по информации ОВА, в Николаевском и Вознесенском районах

- написал Сенкевич.

По его словам, все необходимые службы работают на местах обстрела.

Напомним

В ночь на 18 декабря военные рф атаковали энергетическую инфраструктуру Вознесенска. Из-за повреждений было временно прекращено водоснабжение в одном из микрорайонов города.

Массированные атаки рф усложнили работу энергосистемы на юге и востоке Украины - Госэнергонадзор15.12.25, 12:53 • 3526 просмотров

Вита Зеленецкая

ОбществоВойна в Украине
российская пропаганда
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Вознесенск
Николаев